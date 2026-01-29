Po ČEZ koketuje s Číňany také E.ON. S Huawei testuje bateriové úložiště
- Distributor elektřiny EG.D pilotně testuje bateriová úložiště s technologiemi Huawei, zatím bez komerčního nasazení.
- Bezpečnost čínských technologií řeší Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
- Trh spoléhá na čínské dodavatele, obor volá po silnější evropské výrobě.
Polostátní společnost ČEZ nedávno začala stavět solární elektrárny se společností Huawei, odebírá od ní hlavně střídače napětí. S tímto dodavatelem z Číny, jehož stát považuje za možné bezpečnostní riziko, dělá první experimenty také další významný energetický hráč na českém trhu. Distributor elektřiny EG.D, spadající do skupiny E.ON, začal s Huawei testovat bateriová úložiště.
EG.D (dříve E.ON Distribuce) patří mezi největší distributory elektrické energie v Česku, působí v Jihomoravském a Jihočeském kraji a aktivity má také ve Zlínském a Olomouckém kraji a na Vysočině. Do sítě chce postupně integrovat bateriové systémy pro ukládání elektřiny s tím, že se v prvním kroku zaměří na odběrná místa s kapacitou 200 kWh a více.
V současné době EG.D bateriová úložiště testuje s českou společností Photomate, která je jedním z nejvýznamnějších partnerů a distributorů Huawei pro obnovitelné energie v několika zemích v Evropě. Testy probíhají v lokalitě Hůrka, kde Photomate pro tyto účely provozuje zkušební prostředí.
