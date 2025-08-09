Předplatné

Trump oznámil, že se s Putinem sejde 15. srpna na Aljašce, Moskva to potvrdila

Rusko a Spojené státy jsou podle Ušakova „blízkými sousedy, a tak je zcela logické, že se summit uskuteční na Aljašce,“ míní americký prezident.

ČTK
ČTK
Americký prezident Donald Trump oznámil, že se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem sejde 15.srpna na Aljašce. Další podrobnosti ke schůzce nezveřejnil. Místo i den konání summitu později podle agentury TASS potvrdil poradce Kremlu Jurij Ušakov. Moskva podle něj očekává, že další setkání obou prezidentů se uskuteční v Rusku.

„Velmi očekávané setkání mezi mnou, prezidentem Spojených států amerických, a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, se uskuteční ve skvělém státu Aljaška,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

Rusko a Spojené státy jsou podle Ušakova „blízkými sousedy, a tak je zcela logické, že se summit uskuteční na Aljašce“. Uvedl, že Putin s Trumpem během něho budou jednat o možnostech dosažení dlouhodobého urovnání krize na Ukrajině. Ruští a američtí činitelé se v následujících dnech budou věnovat přípravě summitu, podle Ušakova to nebude jednoduchý proces.

Osobní setkání prezidentů Spojených států a Ruska se uskutečnilo naposledy v červnu 2021 v Ženevě. S Putinem se tehdy sešel demokratický prezident Joe Biden.

Rusko Ukrajinu na Putinův rozkaz vojensky napadlo v únoru 2022.

Agentura Bloomberg v pátek uvedla, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který Ukrajině v rozporu s mezinárodním právem zabrala už v roce 2014. Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která "bude ku prospěchu obou stran". Od svého lednového návratu na prezidentský post se Trump snaží napravit vztahy s Ruskem, které jsou na nejhorší úrovni za několik desetiletí, a ukončit válku na Ukrajině. Ve svých veřejných vyjádřeních se pohybuje mezi obdivem Putina a tvrdou kritikou na jeho adresu, píše Reuters.

Tato agentura poznamenala, že Ukrajina dala už dříve najevo, že ve snaze dosáhnout ukončení války je připravena k flexibilitě. Nicméně přistoupit na ztrátu přibližně pětiny území státu by pro ukrajinské vedení v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským bylo bolestivé a politicky složité.

