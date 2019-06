Trump: Polsko vybuduje základnu pro tisícovku našich vojáků | E15.cz

V Polsku vznikne armádní objekt pro tisícovku amerických vojáků. Na tiskové konferenci po jednání s polským prezidentem Andrzejem Dudou to ve Washingtonu prohlásil jeho americký hostitel Donald Trump. Šéf Bílého domu dodal, že náklady na stavbu objektu ponese Polsko.

Varšava podle amerických médií řadu měsíců lobbovala za zřízení stálé vojenské základny USA na polském území. Duda dnes vyjádřil naději, že americká vojenská přítomnost v Polsku "bude trvalá a postupně se bude zvyšovat". Počet vyslaných vojáků bude záviset na rozhodnutí USA.

Trump před jednáním s Dudou hovořil až o 2000 amerických vojácích, kteří by mohli být do Polska přesunuti z Německa. Počet amerických vojáků na evropském kontinentu by se tak nezvýšil. Rozhodnutí ale podle amerického prezidenta dosud nepadlo.

Američtí vojáci nyní v Polsku nejsou rozmístěni trvale, v rámci rotace sil NATO jich tam je v průměru okolo 4500. Na stejném principu udržuje NATO i posádky v pobaltských zemích. Polsko se o přechod na trvalý režim snaží od ruské anexe ukrajinského Krymu v roce 2014.

O vojenské spolupráci byla dnes podepsána politická dohoda. Podle polských činitelů obsahuje veškeré prvky potřebné k dojednání kvalitativní i kvantitativní změny přítomnosti amerických jednotek v Polsku.

Trump pochválil záměr Varšavy koupit v USA dvaatřicet letounů F-35, o němž Polsko informovalo koncem května. Páteř polského letectva v současnosti tvoří stíhačky F-16 americké výroby. Odpolední oblohou nad Bílým domem během dnešního jednání proletěl jeden letoun F-35, na který Duda zamával. Trump řekl, že důvodem přeletu byla "polská objednávka 32 nebo 35 nejmodernějších modelů letadel F-35". Jde o "velmi malou show," podotkl prezident.

Prezident USA nijak nenaznačil, že by předmětem jeho dnešní besedy s Dudou byla vnitropolitická situace v Polsku, kterou kritizují bruselské instituce EU. Při setkání s Trumpem v Bílém domě Duda na dotazy novinářů ohledně stavu demokracie v Polsku reagoval podrážděně. "Někdo vás podvedl. S demokracií není v Polsku žádný problém, doopravdy. Všechno je skvělé," prohlásil polský prezident. Trump ho podpořil slovy "to jsem také slyšel". Že by Polsko ustupovalo od demokratických principů, prý šéfa Bílého domu neznepokojuje.

Na tiskové konferenci Duda obhajoval kontroverzní soudní reformu, kterou v Polsku prosazuje konzervativní vládní strana Právo a spravedlnost. Hájil zejména údajnou nutnost reformy ústavního soudu, která podle Evropské komise v Polsku ohrozila základní unijní hodnoty. "Neopakujte stereotypy," poradil prezident novinářům.

Americký prezident polskému hostu slíbil, že jeho zemi navštíví. Stát by se tak mohlo už letos v září při akcích spojených s 80. výročím začátku druhé světové války.

Trump doufá, že Polsko bude brzy zařazeno do programu pro bezvízový styk, ačkoli například Česko či některé další země střední a východní Evropy v něm jsou zahrnuty už od roku 2008. Nevyloučil, že se tak stane už během příštích devadesáti dnů. Řekl rovněž, že oba státy podepsaly dohodu o dodávkách dvou miliard kubíků amerického kapalného plynu v hodnotě osmi miliard dolarů (180 miliard korun). Budou s