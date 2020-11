Trump by mohl prodávat státní tajemství, píše americký list | E15.cz

Co brání bezskrupulóznímu americkému prezidentovi v tom, aby si po uplynutí svého mandátu z Bílého domu odnesl stohy tajných dokumentů? Jednoduchou odpovědí patrně je: moc ne. A ačkoliv se experti otevřeně hrozí toho, že by prezident Donald Trump mohl po odchodu z funkce těžce vydobyté tajné informace zveřejnit, měli by se nejspíš také obávat toho, že se s nimi pokusí obchodovat, napsal v listu The Washington Post bývalý analytik CIA Aki Peritz.

Trump je kompromitovaná osoba, potřebuje peníze, a to rychle. Podle The New York Times Trump osobně ručí za dluhy neznámým subjektům a jedincům v objemu 421 milionů dolarů (9,4 miliardy korun), z nichž na 300 milionů dolarů je splatných v nadcházejících čtyřech letech. Možná se přitom skutečná dlužná částka napříč jeho hotely, golfovými hřišti a dalšími majetky pohybuje kolem jedné miliardy dolarů.

Kdo bude dluhy vymáhat, není jasné. Zároveň podle WP není nemyslitelné, že půjčky financovaly zahraniční subjekty či vlády. Koneckonců, zdá se, že pod Trumpovým vedením se Trump Organization dopustila nekalých obchodních praktik. Rovněž byla ochotna spolupracovat s pochybnými aktéry. Jako příklad se nabízí nabízí projekt přestavby výškové budovy v hlavním městě Ázerbájdžánu, Baku, na hotel, který se měl stát součástí Trumpova řetězce. Do kontraktu byli patrně zapojeni oligarchové s vazbami na íránské revoluční gardy. Společnost Trump Organization převzala budovu v roce 2012, ale v prosinci 2016 nájemní smlouvu zrušila.

Trump ví, že má přístup ke zlatému dolu tajných informací. Zná záměry USA i jejich úskalí. Zároveň může téměř libovolně dokumenty odtajňovat a dávat milosti komukoliv, kdo byl odsouzen za jakýkoliv federální zločin.

Bezskrupulózní prezident by si mohl zajistit zpravodajské informace o jakémkoliv zahraničním lídrovi, se kterým by v budoucnu mohl chtít obchodovat. Měl by na dosah všechny finanční zpravodajské schopnosti americké vlády. Měl by informace o tom, do jakých přísně tajných vojenských technologií hodlá americká vláda investovat v nadcházejících letech. Věděl by, které lídry Spojené státy odposlouchávají a komu čtou e-maily. Měl by zdroje a znal by metodiku. Všechny tyto informace by pak mohl prodat tomu, kdo nabídne nejvíc.

Je evidentní, že Trump nemá cit pro detail, ani není důvěryhodným zdrojem faktů, má však do 20. ledna obrazně řečeno klíče ke království tajných informací. Získávání těchto informací přitom přišlo americké daňové poplatníky draho a pro Moskvu, Peking, Rijád, Istanbul a další by měly velkou cenu.

Za vydělávání na takových krocích hrozí velké postihy. Jak poznamenal advokát specializující se na otázky národní bezpečnosti Bradley Moss, šířit tajné informace nebo dokumenty bez oprávnění je těžký zločin. „Dělat to za účelem zisku může mít za následek další trestněprávní sankce. Je to prosté a jednoduché,“ řekl. Doplnil však, že obžalování exprezidenta v tomto kontextu nemá v novodobých dějinách precedens.

Nový prezident by pak měl na výběr ze dvou možností. Buď by vynaložil značnou část svého politického kapitálu na to, aby byl bezohledný exprezident postaven před soud, nebo by pokrčil rameny a umožnil mu uniknout trestu. V každém případě by vyčerpaná země musela čelit dalšímu mediálnímu cirkusu a předáci exprezidentovy strany by získali téma prodalší volební kampaň.

Bezohledný prezident by teoreticky mohl podniknout kroky ke svému omilostnění ještě než opustí úřad. V tom, zda by to bylo skutečné možné, se však názory expertů na americkou ústavu rozcházejí. Jak napsala právnička Asha Rangappaová, ministr spravedlnosti loajální k bezohlednému prezidentovi by mohl ovlivnit nadcházející případy vnitřními směrnicemi, které zkomplikují práci prokurátorům v budoucnu.

Nesloužilo by to však jen šéfovi Bílého domu, nýbrž i dalším lidem z jeho nejužšího okruhu. Trumpův zeť a poradce Jared Kushner a prezidentova dcera Ivanka mají také bezpečnostní prověrky, a to navzdory námitkám řady činitelů včetně Trumpova exporadce Donalda McGahna a někdejšího personálního šéfa Bílého domu Johna Kellyho.

Možná je však současný nájemník Bílého domu čestný, upřímný a poctivý muž. Možná by on ani jeho rodina nikdy neuvažovali o tom, že ohrozí americkou národní bezpečnost poskytnutím informací nepřátelům za peníze, moc či vliv. Jistě opustí Bílý dům, aniž by si s sebou vzali něco důležitého, a budou respektovat národní bezpečnost. Veškerá Trumpova odhalení tajných informací (například, když řekl filipínskému prezidentovi Rodrigu Duterteovi o pozici dvou jaderných ponorek, když při své návštěvě Iráku na twitteru zveřejnil obličeje Navy SEALs, když zveřejnil snímek multimiliardového špionážního satelitu nebo když ruskému velvyslanci odhalil tajné informace k Sýrii dodané patrně Izraelem) byla možná pouhými přešlapy, které neohrozily americkou národní bezpečnost.