Nedivil bych se, kdyby Trump už v lednu odletěl pryč z USA, říká bývalý redaktor Hlasu Ameriky | E15.cz

Mnoho Čechů podle amerického novináře Jolyona Naegele americké politice nerozumí, má na ni ale silné názory zkreslené historickými předsudky, ale třeba i tím, že důležitá americká média dnes téměř plošně zamykají svůj obsah a je nutné za něj platit. Výsledek prezidentských voleb v USA ho překvapil, tak silnou podporu pro Trumpa nečekal, nyní současnému americkému prezidentovi ale dobrou budoucnost nevěstí. „Další jeho kandidatura do Bílého domu, o které se mluví třeba po současné čtyřleté pauze, je jen těžko představitelná,“ soudí Naegele, který působil jako redaktor Hlasu Ameriky pro střední a východní Evropu, dříve také jako novinář v rádiu Svobodná Evropa a od roku 2003 byl 14 let politickým ředitelem mise OSN v Kosovu. Žije téměř 40 let v Česku, avšak svou rodnou zemi pravidelně navštěvuje.

Dopadly volby podle vašeho očekávání?

Ano. Očekával jsem, že volby vyhraje Biden. Nicméně sleduji to z Čech, v Americe nežiji skoro 40 let, ale jsem tam vždy minimálně jednou ročně na nějaký čas. Bylo mi jasné, že Biden má největší šanci ze všech kandidátů v primárkách a že podle předvolebních průzkumů bylo jasné, že by Biden dostal většinu. Je ale zajímavé, že průzkumy předpověděly, že Trump má zhruba 41 procent podpory, ale nakonec to bylo 49 procent, což také něco naznačuje o těch průzkumech a o tom, že nějaká část populace byla buď mimo průzkumy, nebo lhala. Vlastně to, co mě překvapilo, bylo, že to bylo tak těsné a že tolik lidí znovu podpořilo Donalda Trumpa navzdory tomu, že alespoň část z nich moc dobře ví, co je zač.

Znamená to tedy, že je Amerika v současné době opravdu tolik rozdělená, jak to často teď slýcháme?

Ano, Amerika je rozdělená a vždycky byla. Sever versus jih, venkov versus město, rozdíly mezi vzdělanými a nevzdělanými a tak dále. Například ti, co volili Trumpa, jsou převážně bez univerzitního vzdělání, jsou převážně bílí a jedná se o nižší střední třídu, i když se tento výraz už moc nepoužívá. Nicméně je jasné, že to není tak černobílé a že je spousta vzdělaných mezi podporovateli Trumpa. Koneckonců i já mám synovce v Americe. Byli takto vychovaní od své matky, která mi jednou řekla přes Skype, že Trump je alespoň lepší než Biden, v té chvíli ji můj bratr raději vyvedl z místnosti – řečeno s nadsázkou samozřejmě. Není výjimkou, že i v rodinách jsou kolem preferencí té a té strany spory.

Jak byste zhodnotil amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho několikaleté působení v Bílém domě?

Donald Trump změnil Ameriku k horšímu a nadále ji destabilizuje. Znehodnotil postavení Spojených států ve světě. Vykašlal se na Evropu a kamarádil se s diktátory. Trump je silný narcis a lhář. Jeho stoupenci zřejmě věří jeho ekonomickým argumentům, ale podle mě jsou tedy naprosto slepí. Zahájil ekonomickou válku s Čínou, která ublížila spoustě Američanů, zejména farmářům, kteří nemohli prodat své suroviny do Číny, například sóju. Odkud si myslíte, že Čína kupuje sóju na své sójové omáčky? Z Ameriky samozřejmě.

Pro mě osobně je Trump zkrátka naprosto nepřijatelný, ale to je jasné. Nejen pro mě, ale i pro Evropany všeobecně. Trump kašle na zákony a zákonodárství, a stále odmítá přijmout svou volební porážku. Moje předpověď ohledně Trumpa je taková, že půjde před soud v příštím roce ve státě New York, za různé přešlapy, finanční i ty v souvislosti s možným sexuálním obtěžováním a tak dále. Nedivil bych se, kdyby už v lednu odletěl někam pryč, pravděpodobně do Skotska, kde má golfový resort. Další jeho kandidatura do Bílého domu, o které se mluví třeba po současné čtyřleté pauze, je jen těžko představitelná.

Co si myslíte o tom, že média začala vysílat projev Trumpa a po chvíli jej utnula? To, že média určují moment, kdo a kdy vyhrál volby, je běžné – mělo by být běžné? Nebo v tom hraje roli i jistý antitrumpismus většiny médií?

Jak to tak sleduji, tak vidím, že televizní stanice ale i Twitter kontroluje Trumpovy výroky a příspěvky, které jsou lživé. A tady stojí otázka – mají být média nástrojem šíření lží v přímém přenosu? Mají respektovat osobu, která vykonává funkci prezidenta, i když má svá alternativní fakta? Gorbačov sice kdysi řekl, že nikdo nemá svůj monopol na pravdu, ale tady jde o to, že šílenec jménem Trump žvaní nesmysly a lže, z úst vypouští naprostý balast bez jakýchkoliv důkazů. Pak si tedy myslím, že to ta média udělala dobře.

A co sociální sítě? Jak hodnotíte jejich fungování kolem amerických voleb?

Spíše než pozice provozovatelů sociálních sítí mě zaujala jiná věc. Velice mě udivil přístup spousty Čechů, kteří se sami nazývají konzervativci a fandí republikánům z toho důvodu, že Reagen byl přece taky republikán. Ale dnešní Republikánská strana se za těch více než 30 let nesmírně změnila a je dnes stranou, která pouze slouží Trumpovi. Myslím si, že velká slabina Čechů střední a starší generace je neznalost angličtiny, což má na svědomí především neblahá minulost. Je pak pro ně těžké sledovat komentáře předních amerických médií a složitě si pak mohou vytvořit aktuální obrázek o situaci. Jistou obecnou bariérou toho je i četný paywall.

Připadá mi, že se tu mnoho lidí dívá na americkou politiku přes nějaké zvláštní brýle a zcela nechápou politické spektrum. Jistě, mnozí také nechápou smysl hnutí Black Lives Matter ani skutečný průběh letošních, v drtivě většině mírných, masových demonstrací ve stovkách měst proti rasovému násilí, a to navzdory skutečně férovým reportážím v českých médiích.

Přijde s novým prezidentem nová energie, nová témata do Bílého domu? Budou případné změny kurzu dramatické, nebo se bude jednat o pouhé „kosmetické“ úpravy?

Kosmetické úpravy to rozhodně nebudou. Biden o zahraniční politice řekl, že chce uspořádat summit demokratických lídrů liberálních demokracií. Plánuje se také návrat k Pařížské dohodě o klimatických změnách, do Světové zdravotnické organizace. Biden to chce dělat profesionální cestou, nikoliv amatérským zběsilým jednáním. Pro Putina a jeho čínského protějška byl Trump oblíbeným kandidátem, a tak to teď pro ně bude v mnohém těžké. Zajímavé také bude sledovat z tohoto ohledu situaci v Bělorusku.

Vzhledem k tomu, že jste sám působil jako politický ředitel mise OSN v Kosovu a máte silný vztah k východní Evropě, jak vnímáte Bidena? Jako člověka, který bude řešit vztahy s Evropou, včetně diplomacie vůči východním státům na Balkáně?

Americká politika vůči Balkánu se nikdy moc neměnila podle toho, kdo seděl v Bílém domě. Nicméně pokud jde přímo o Kosovo, demokraté byli v Kosovu vždy velmi oblíbení, stejně jako celá Amerika, ale demokraté nejvíce, protože prý bez angažovanosti tehdejšího prezidenta Billa Clintona v roce 1999 by srbská vojska možná dodnes byla v Kosovu. Očekávám, že politika Bidena vůči balkánským státům, tedy i vůči Kosovu a Srbsku, bude odpovědnější. Nejsem optimista v kosovsko-srbské otázce, protože přístup těch lídrů není adekvátní tamní situaci. Taková schůzka představitelů obou balkánských zemí v Bílém domě, která se nedávno konala, byla pro Trumpa takovým veřejným divadlem, o kterém pak mohl mluvit na svých předvolebních mítincích, že on ukončil válčení, která ve skutečnosti byla ukončena v roce 1999. Politického řešení nicméně ještě nebylo dosaženo a je ještě daleko.

Často slýcháme, že Joe Biden a Kamala Harrisová jsou levičáci. Na druhou stranu říkají někteří Američané žijící v tuzemsku, že údajná „striktní levice“ v Americe je podobná v Česku spíše stranám jako ODS, TOP 09 nebo KDU-ČSL. Je tomu tak, nebo jak je to vlastně v USA s tímto pravolevým rozdělováním?

Tvrdit, že Biden či Harrisová jsou levičáci, socialisti či komunisti, je úplný nesmysl. Jsou to centristi, tečka. Biden je dnes někdo trošku jiný, než jaký byl před 30 lety. Je zkušenější, sebekritičtější a pokornější, než byl dříve. Tyto pravolevé směry, snad od nastěhování Franklina Roosvelta do Bílého domu v roce 1933, nebyly tak vyhrocené, jako nyní, kdy se tak děje kvůli Trumpovi. Demokratická strana obsahuje velmi široké politické a společenské spektrum, do kterého by se vešla spousta českých politických stran od Pirátů po ODS.

Poměrně velká část Američanů v zahraničí využila korespondenční hlasování. Jaký názor máte na tento experiment?

Nejedná se o experiment. Možné to bylo vždycky. Ovšem letos vzhledem ke koronaviru využilo tuto možnost daleko víc voličů – především voličů demokratů, více než kdykoliv v minulosti. I proto sčítání hlasů ještě týden po volbách nekončí. Na druhé straně, vždy byla tato možnost pro voliče v zahraničí relativně nefunkční, říkám to z vlastní zkušenosti. Žiji v zahraničí od konce roku 1980 a většinou, pokud jsem požádal o hlasovací lístek předem, dostal jsem ho poštou až v den voleb, nebo den předtím, což je tedy samozřejmě pozdě, a to se stalo i letos, i když to bylo už vlastně trošku jinak. Pokud totiž člověk v Americe nevolí každý rok, musí se přihlásit a registrovat se k volbám znovu.

Když jsem byl naposledy v New Yorku, před rokem, přihlásil jsem se znovu, protože měli mé jméno napsané špatně, takže by možná stejně můj hlas nakonec vyhodili. Nechal jsem si tedy jméno v registru voličů opravit, podepsal jsem tam vzor podpisu a bylo mi řečeno, že už nic nemusím dělat, že mi vše pošlou. Koncem září jsem dostal e-mail s odkazem na volební hlasovací lístek i na obálku, všechno se dalo stáhnout a byl u toho také čárový kód, aby se lístek nemohl použít vícekrát. Vše jsem tedy hned vyplnil a poslal do Ameriky letecky. V pondělí minulý týden jsem ale obdržel nový volební lístek do poštovní schránky. Nevím proč, jestli chtěli mít jistotu, ale je to neskutečné plýtvání peněz, když volební lístky nepošlou všem rovnou elektronicky.