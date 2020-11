Elon Musk je druhý nejbohatší člověk světa, předběhl Billa Gatese | E15.cz

Top události

Trump předá moc Bidenovi, porážku stále neuznal

Prezident Spojených států Donald Trump formálně pověřil svůj tým, aby zahájil předání moci svému nově zvolenému nástupci Joe Bidenovi. Trump to potvrdil na twitteru. Zdá se tedy, že už nic nestojí v cestě zřejmého vítěze voleb do Bílého domu. Bidenův tábor tento krok uvítal. Současný prezident USA však stále výslovně neuznal, že by listopadové volby prohrál a plánuje pokračovat v napadání legitimity hlasování u soudů.

Tibetský premiér v Bílém domě

Premiér tibetské exilové vlády Lozang Sanggjä navštívil na konci minulého týdne sídlo amerického prezidenta ve Washingtonu. Jedná se o první oficiální návštěvu šéfa tibetského kabinetu v Bílém domě po šedesáti letech. V pondělí na to upozornil britský deník The Guardian. Tato událost velmi pravděpodobně prohloubí už tak dost napjaté vztahy mezi USA a Čínou, která okupuje Tibet od padesátých let minulého století a považuje jej za součást svého území. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo letos v červenci obvinil Peking z porušování lidských práv Tibeťanů a upozornil, že Spojené státy podporují „smysluplnou autonomii regionu“.

Z trhů a burz

Americké burzy táhli těžaři a banky

Akcie v USA zamířily na začátku nového týdne vzhůru. Dařilo se především finančním, průmyslovým a těžařským titulům. O téměř dvě procenta zdražila ropa. Naopak klesly akcie technologických gigantů Applu či Facebooku. Index S&P 500 se celkově zvýšil o 0,56 procenta, Dow Jones zpevnil o 1,12 procenta a Nasdaq Composite o 0,22 procenta. Západoevropské trhy rovněž zahájily pondělí růstem, nakonec však uzavřely obchodování v mírné ztrátě.

Musk sesadil Gatese

Americký miliardář Elon Musk se nově stal druhým nejbohatším člověkem na planetě. Jeho majetek se letos zvýšil o více než sto miliard dolarů, tedy 2,2 bilionu korun, na současných 127,9 miliardy dolarů. Těsně tak předběhl šéfa Microsoftu Billa Gatese a před ním je už pouze většinový majitel Amazonu Jeff Bezos, jehož jmění činí přibližně 182 miliard dolarů. Akcie Muskovy společnosti Tesla, která vyrábí elektromobily, včera vzrostly o 6,58 procenta a dohromady za rok 2020 zdražily již o 500 procent na momentálních 521,85 dolaru za akcii.

Tweet dne

Během včerejších protestů proti zavedení potratového zákona ve Varšavě byla zatčena a tři hodiny zadržována na policejní stanici i polská fotoreportérka Agata Grzybowska, která pracuje mimo jiné pro agenturu Associated Press. A to navzdory skutečnosti, že se zasahujícím strážníkům legitimovala novinářským průkazem. Svůj nesouhlas s postupem polské policie vyjádřila i mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic.

