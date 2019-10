Trump postoupil vliv na Blízkém východě Rusku, uvádí analýza AP | E15.cz

Donald Trump ve svém prohlášení rovněž uvedl, že americké administrativy v minulosti přišly o příliš mnoho „peněz a krve při zapojení do sektářských a kmenových bojů, do kterých se USA neměly plést“. „Utratili jsme za války na Blízkém východě osm bilionů dolarů, přitom jsme tyto války nikdy doopravdy nechtěli vyhrát,“ prohlásil prezident. „A i když bylo utraceno tolik peněz a ztraceno tolik životů, Blízký východ je méně bezpečný a méně stabilní, než když tyto konflikty začaly,“ dodal.

Analytici a zákonodárci oslovení agenturou AP ale situaci vidí jinak. Krize na syrsko-turecké hranici podle nich vznikla právě i Trumpovým přičiněním. Navíc americký prezident podcenil fakt, že jeho kroky povedou k posílení pozice Ruska v oblasti.

Kritici rovněž soudí, že Trumpův postup může ohrozit pokrok, kterého americké síly dosáhly v boji proti Islámskému státu. A prezident bude muset nyní pracovat na tom, aby napravil politické škody, které mu vyčítají i jeho stoupenci. Těm vadí, že opustil Kurdy, kteří byli dosud dlouholetými americkými spojenci a bojovali po boku Američanů proti Islámskému státu na severovýchodě Sýrie.

Trumpovo středeční oznámení přišlo den poté, co ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan dosáhli dohody ohledně rozdělení kontroly v oblasti turecko-syrské hranice, ze které se Kurdové musí stáhnout.

„Zbývá jediná otázka, a sice jestli prezident Trump jedná přímo na příkaz ruského a tureckého vůdce, nebo jestli jen záměrně přehlíží svá vlastní selhání,“ uvedl senátor Bob Menendez, který je nejvýše postaveným demokratem v zahraničním výboru Senátu.

Americký prezident ale kritiku odmítá. „Úkolem naší armády není udržovat pořádek na celém světě,“ uvedl. „Musí se na tom podílet i jiné země. To se dosud nedělo,“ dodal. Jde o nejnovější verzi už starších Trumpových výhrad ohledně Evropy, která prý nechává své americké přátele, aby platili její účty. V tomto konkrétním případě se však zdá, že naopak USA předávají svůj politický a vojenský vliv na Blízkém východě Rusku.

Jestliže tomu tak je, jde o naprostou změnu k chování Washingtonu v předchozích letech, kdy se naopak snažil o omezení ruského vlivu v jediné zemi na Blízkém východě, ve které je stále vojensky přítomný. Za vlády prezidenta Baracka Obamy Pentagon s Ruskem odmítl spolupracovat poté, co vojensky zasáhlo v Sýrii na podporu syrského prezidenta Bašára Asada.

„USA v podstatě postoupily svůj vliv a moc v Sýrii Rusům, Turkům a Íráncům,“ myslí si Seth Jones, expert na boj proti terorismu z amerického Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS).

Podle vlivného republikánského senátora Lindseyho Grahama bylo partnerství americké armády s arabsko-kurdskou koalicí SDF klíčové pro úspěch snahy zabránit Islámskému státu, aby v regionu znovu obnovil svou moc. „Nevěřím, že Turecko, Rusko či Asad mají schopnosti či touhu ochránit Ameriku před radikálními islamistickými hrozbami, jako je ISIS,“ dodal Graham, který Trumpa kritizoval za jeho rozhodnutí stáhnout se ze Sýrie. ISIS je zkratkou používanou pro Islámský stát.

Trump minulý týden uvalil na Turecko kvůli jeho vojenskému vpádu na severovýchod Sýrie sankce, ve středu je ale zrušil. Reagoval tak na oznámení Ankary, že v Sýrii ukončí bojové operace a že klid zbraní bude trvalý. Trvalost míru ale zpochybnil, zdá se, i samotný Trump. „Slovo ´trvalý´ by se v této části světa dalo definovat jako poněkud diskutabilní. Ale věřím, že příměří bude trvalé,“ uvedl americký prezident.

Některým nicméně vadí, že Turecko vyvázne z celého konfliktu zcela bez následků. „Je nemyslitelné, že Turecko neponese žádné následky za své zlovolné chování, které bylo v rozporu se zájmy Spojených států a našich přátel,“ napsal na twitteru vlivný republikánský senátor Mitt Romney.

Trump ale tvrzení, že se vzdal americké odpovědnosti v jednom z nejkomplikovanějších regionů světa, odmítá. „Lidé, kteří dávají mně i Spojeným státům rady, jsou ti samí, které sleduji již roky. A jsou to právě oni, kdo nás zavlekl do zmatků na Blízkém východě a nikdy neměli představu či odvahu dostat nás z toho ven,“ prohlásil k tomu Trump. A pro amerického prezidenta je „dostat se z toho ven“, jakkoli to vypadá chaoticky, nejspíš to jediné důležité, uzavřela agentura AP.