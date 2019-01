Trump prý nabízel NASA neomezené prostředky. Pokud se stane prezidentem, který vyšle člověka na Mars | E15.cz

Několik měsíců po svém nástupu do úřadu se americký prezident Donald Trump dotázal tehdejšího šéfa vesmírné agentury NASA Roberta Lightfoota, zda by dokázal do konce prezidentova funkčního období vyslat na Mars misi s posádkou. Hlava státu přitom NASA pro tento projekt nabídla neomezené finance. Ve své dosud nevydané knize Team of Vipers to píše bývalý poradce Bílého domu Cliff Sims, kterého cituje New York Magazine.