Trump se nakazil koronavirem | E15.cz

Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania měli ve čtvrtek pozitivní test na koronavirus. Šéf Bílého domu to oznámil na svém twitterovém účtu několik hodin poté, co se objevila zpráva o nákaze u jeho poradkyně Hope Hicksové.

„Dnes večer (ve čtvrtek), jsme první dáma a já byli pozitivně testováni na COVID-19. Okamžitě zahájíme karanténu a proces rekonvalescence. Společně se z toho dostaneme!“ uvedl Trump.

„Prezident i první dáma se nyní oba cítí dobře a plánují během léčby zůstat doma v Bílém domě,“ sdělil Trumpův lékař Sean Conley. „Předpokládám, že prezident bude vykonávat své povinnosti bez omezení,„ dodal.

Trump už několik hodin předtím potvrdil informaci amerických médií, že pozitivní nález měla pracovnice Bílého domu Hicksová. Oznámil také, že se s první dámou nechali otestovat a nastoupí karanténu.

Na nemoc COVID-19 už v USA zemřelo více než 207 tisíc lidí, infekce se v zemi s asi 330 miliony obyvatel potvrdila ve skoro 7,3 milionu případů. Obě americké bilance jsou v absolutním srovnání vyšší než statistiky z kterékoli jiné země, přičemž v USA každý den přibývají desetitisíce nákaz a stovky mrtvých.

„Diagnóza znamená tvrdou ránu pro prezidenta, který se ze všech sil snaží přesvědčit americkou veřejnost, že to nejhorší z pandemie už mají za sebou,“ napsla agentura AP s odkazem na to, že Trump koronavirus dlohodobě zlehčuje. AP dodává, že Bílý dům nedokázal Trumpa uchránit před nákazou, přestože má přístup k „takřka neomezeným prostředkům“. To povede k otázkám, zda je vůbec možné ve zbytku USA při obnovování ekonomických a společenských aktivit ochránit zaměstnance, studenty a širokou veřejnost, uzavírá AP

Nový vývoj prezidentovi dál komplikuje volební souboj o Bílý dům, v němž je podle průzkumů mírným favoritem kandidát Demokratické strany Joe Biden. Podle deníku New York Times se Trump musí na určitý čas stáhnout z předvolebního boje, ať už u něj bude průběh nemoci COVID-19 jakýkoli.