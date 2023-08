Donald Trump se vzdal úřadům ve věznici v Georgii | e15.cz

Je to poprvé, co byl prezident Spojených států vyzván, aby se vzdal úřadům a dostavil se do určené věznice. Donald Trump čelí čtyřem obžalobám dohromady s 91 trestními obviněními. Před přijetím do věznice Trump oznámil, že se nebude účastnit první republikánské debaty v primárkách, poskytl ale rozhovor, který byl odvysílán ve stejný okamžik. V něm tvrdí, že nemá zapotřebí účastnit se předvolebních debat, protože podle průzkumů má nad dalšími kandidáty velký náskok. Dodal, že soupeře nebere vážně.

Bývalý prezident Donald Trump se vzdal ve věznici ve státě Georgia, která je podle amerických médií známá špatnými podmínkami pro vězně a nedostatkem policejní ochrany. Již čtvrté obvinění, které bylo Trumpovi připsáno, se týká nezákonné snahy zvrátit volební výsledky ve státě Georgia v roce 2020.

Trump po sejmutí otisků prstů a pořízení fotografie strávil ve věznici jen dvacet minut a byl propuštěn na kauci 200 tisíc dolarů. Naproti tomu mnoho obviněných tráví v zařízení týdny a čeká na propuštění na kauci nebo na termín soudního procesu. Při předání byl také pořízen jeho úřední portrét, což bylo poprvé v historii, kdy byl takto vyfotografován bývalý nebo úřadující prezident Spojených států. Trump následně takzvaný mugshot ukázal na sociální síti X (dříve Twitter). Bylo to poprvé od ledna 2021, kdy na síti publikoval příspěvek.

Společně s Trumpem bylo v případu obviněno dalších 19 osob. Atlantská věznice postupně zveřejnila fotografie po zadržení každého z nich.

Rivalové: Fox News vs. Trump a Carlson

Bývalý prezident Donald Trump ve středu večer vynechal první republikánskou debatu a místo toho se rozhodl pro rozhovor s bývalým moderátorem Fox News Tuckerem Carlsonem. Carlson nemá v oblibě pouze stanici Fox News, ze které byl propuštěn, ale ani samotného Trumpa, což dokazují jeho uniklé textové zprávy, kde tvrdí, že bývalého prezidenta „ze srdce nenávidí“. V rozhovoru se ale staví na stranu Trumpa a otázkami na něj netlačí. Předtočený rozhovor byl pět minut před začátkem středeční debaty zveřejněn na sociální síti X. Trump v zhruba pětačtyřicetiminutovém rozhovoru mimo jiné vysvětlil, proč se na debatu nedostavil.

„Vidíte, že vyšly průzkumy, vedu o 50 až 60 bodů," řekl Trump. „A já si říkám: Mám tam sedět hodinu nebo dvě, ať už to bude cokoli, a nechat se obtěžovat lidmi, kteří by vůbec neměli kandidovat na prezidenta? Měl bych to dělat? A ještě k tomu v televizi, která, upřímně řečeno, není zrovna přátelská.“

Celý rozhovor se vedl ve zcela jiném duchu než debata kandidátů. Carlson se dotazoval například na zdravotní stav prezidenta Bidena nebo na smrt obchodníka a odsouzeného sexuálního násilníka Jeffreyho Epsteina. Trump také pronesl, že za jeho vlády by k válce na Ukrajině nedošlo a že by to nyní rychle vyřešil.

Celý rozhovor je dostupný zde:

Ep. 19 Debate Night with Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2023

Souboj kandidátů nabral po první debatě na obrátkách

Mezitím probíhala debata, kde se utkalo osm kandidátů: Doug Burgum, Tim Scott, Asa Hutchinson, Chris Christie, Ron DeSantis, Nikki Haleyová, Mike Pence a Vivek Ramaswamy.

Všichni byli na pódiu dotázáni, zda podpoří Trumpa jako kandidáta pro Republikánskou stranu, pokud bude odsouzen v některém ze čtyř samostatných případů, které jsou proti němu vedeny. Šest kandidátů včetně bývalého viceprezidenta Mikea Pence zvedlo ruku. Bývalý guvernér Arkansasu Hutchinson a bývalý guvernér New Jersey Christie byli jediní dva, kteří tak neučinili.

Podnikatel Vivek Ramaswamy, který označil program boje proti změně klimatu za „podvod“, sklidil největší kritiku oponentů, zejména od bývalého viceprezidenta Mikea Pence, bývalé velvyslankyně při OSN Nikki Haleyové a bývalého guvernéra státu New Jersey Chrise Christieho, který Ramaswamyho označil za „člověka, který zní jako ChatGPT“.

Floridský guvernér Ron DeSantis byl považován za pravděpodobný terč ostatních kandidátů, ale podařilo se mu zůstat z velké části mimo střed debaty.

Velkým tématem byla i potratová politika. Haleyová se sice přiklonila na stranu odmítající potraty, ale zároveň vyjádřila politování nad tím, že rozhodnutí v této otázce bylo ponecháno na nevolených soudcích. „Buďme k Američanům upřímní a řekněme, že k tomu bude zapotřebí 60 hlasů Senátu a většiny Sněmovny reprezentantů,“ řekla Haleyová. „Abychom toho dosáhli, najděme konsenzus. Nemůžeme se všichni shodnout na tom, že bychom měli zakázat pozdní potraty? Nemůžeme se všichni shodnout na tom, že bychom měli podporovat adopce?“ V reakci DeSantis zmínil, že je pyšný na podepsání floridského zákona zakazujícího potraty po šestém týdnu těhotenství.