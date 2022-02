Ukrajinská krize zvyšuje riziko kyberútoků na evropské banky | E15.cz

„Žádáme banky, aby posílily kyberbezpečnostní opatření a vzaly v potaz zvyšující se počet útoků. Zároveň je nabádáme, aby sledovaly zhoršující se globální napětí, které může vyvolat ještě více útoků,“ prohlásil ve čtvrtek italský ekonom a předseda dozorčí rady ECB Andrea Enria.

Tane také v pozdějším rozhovoru se stanicí CNBC připustil, že centrální banka potřebuje více kvalifikovaných lidí, kteří dokážou kyberútoky monitorovat. „Je to složitá oblast. Věnujeme jí čím dál více pozornosti a totéž očekáváme od bank,“ uvedl šéf dozorčí rady ECB.

Před zvýšeným nebezpečím ze strany ruských hackerů varovala už koncem ledna americká vládní agentura The New York Department of Financial Services. I ona se domnívá, že Moskvou sponzorovaní kybernetičtí útočníci budou napadat zejména finanční instituce.

Pozor by si měli dát i Češi

Přestože počet hackerských útoků každoročně narůstá a napáchané škody se i po jediném napadení mohou vyšplhat do desítek milionů korun, české firmy ochranu počítačových systémů podle odborníků dlouhodobě podceňují.

„Nějakou formu ochrany dnes potřebuje každý, kdo disponuje citlivými daty a může být vydíratelný. Do budoucna bude nezbytné, aby do tohoto segmentu investovalo čím dál tím více organizací,“ tvrdí ředitel pro kyberbezpečnost společnosti Thein Martin Půlpán.

Právě skupina Thein, kterou založil investor a bývalý ředitel telekomunikačních aktivit PPF Tomáš Budník, otevřela loni v prosinci v Praze bezpečnostní operační centrum neboli SOC založené na cloudové technologii. Funguje v nepřetržitém provozu a nabízí služby v oblasti ochrany před kybernetickými hrozbami zejména bankám, pojišťovnám a provozovatelům kritické infrastruktury, jako jsou nemocnice či distributoři energií.

„Stoprocentní ochrana v digitálním prostředí ale samozřejmě neexistuje,“ podotýká Půlpán.

Skupinám hackerů s vazbami na Rusko byly v posledních letech připisovány rozsáhlé kybernetické útoky v západních zemích, které postihly desítky tisíc státních organizací i soukromých firem.

Napětí na Ukrajině eskaluje

Ačkoli Kreml nadále popírá, že má v úmyslu provést vojenskou invazi na ukrajinské území, západní státy mu nevěří. Dosavadní diplomatická vyjednávání mezi Moskvou a evropskými lídry žádný průlom nepřinesla. Podle amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena může Rusko napadnout Ukrajinu prakticky kdykoli, a to i během nynějších zimních olympijských her v Pekingu.

Prezident USA Joe Biden dokonce ve čtvrtek vyzval americké občany na Ukrajině, aby zemi neprodleně opustili. Do evakuace se mají zapojit rovněž američtí vojáci, kteří byli nasazeni v Polsku s cílem posílit východní křídlo NATO.