Ukrajinská železnice se osvobozuje od sovětského rozchodu. Evropské vlaky nyní mohou až do Užhorodu
Pouhých dvaadvacet kilometrů kolejí se pro Ukrajinu stalo symbolem osvobozování se od Ruska a příklonu k Západu. Země minulý týden otevřela nový úsek železnice o standardním evropském rozchodu 1435 mm, a to mezi Čopem a Užhorodem. Vlaky ze Slovenska a Maďarska tak budou moci zajíždět až do centra Zakarpatí. V plánu jsou i další úseky, které spojí ukrajinská města se státy Evropské unie.
Evropská železnice má v Zakarpatí i v některých dalších částech Ukrajiny relativně dlouhou tradici. Do Čopu byla postavena už v sedmdesátých letech 19. století, v době, kdy tato část Ukrajiny patřila pod Rakousko-Uhersko. Poté, co země připadla Sovětskému svazu, byla většina užších kolejí nahrazena sovětským rozchodem o šíři 1520 mm.
Z Užhorodu do Košic a Budapešti
Pokládka nových evropských kolejí mezi Čopem u hranic se Slovenskem a Maďarskem a severněji ležícím Užhorodem začala v dubnu loňského roku. Nyní úsek slavnostně zprovoznil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Užhorod se stal prvním regionálním centrem, které bude díky nové železniční trati propojeno s Bratislavou, Košicemi, Budapeští a Vídní,“ konstatoval Zelenskyj. První vlaky do Evropy vyjedou z města 12. září. Prezident poznamenal, že už dříve byla s Evropou propojena ukrajinská elektrická soustava. „Zbývá ukončit válku a vstoupit do Evropské unie. Myslím, že to jsou správné kroky vpřed,“ dodal.
Výstavba stála 1,3 miliardy hřiven, tedy zhruba 657 milionů korun. Polovina byla uhrazena z unijního grantu z projektu Connecting Europe Facility, část financovala půjčka Evropské investiční banky.
Na řadě je trať do Polska
Ukrajina nyní hodlá pokračovat v napojování své železnice na evropský standard. Evropská unie poskytne i prostředky na spojení s Polskem. „Další velkou etapou je eurotrať z polských hranic do Lvova. Díky ní se město stane silným dopravním uzlem na křižovatce Ukrajiny a EU,“ tvrdí ministr pro regionální rozvoj Oleksij Kuleba. Podobné spojení by mělo vzniknout i do Lucku.
V plánu jsou i nové koleje z Rumunska do Černovice (ukrajinsky Černivci). Dalším ze zamýšlených projektů je stavba elektrifikované tratě mezi Užhorodem a Maťovskými Vojkovcemi na Slovensku. Přechod celé Ukrajiny na evropský rozchod ale kvůli vysoké ceně a komplikacím pro převoz nákladu není na pořadu dne.
Ukrajina není jedinou postsovětskou zemí, která se snaží odpoutat od reliktů SSSR, a tím závislosti na Rusku. Pobaltské státy budují ambiciózní železnici Rail Baltica, která propojí region severojižně. Letos se také odřízly od ruské a běloruské elektrické soustavy.