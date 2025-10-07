Uniklé fotky ze Severní Koreje: Co svět neměl nikdy vidět
Zákazy, cenzura i neustálý dohled – tak vypadá život v Severní Koreji, kam se běžný turista podívá jen pod přísným dohledem režimu. Přesto se podařilo zachytit okamžiky, které měly být světu utajeny. Podívejte se na unikátní snímky ze země, kde je i obyčejné focení rizikem.
Severní Korea patří mezi nejuzavřenější země světa. Obyčejní lidé zde žijí pod stálým dohledem režimu, kde každý aspekt veřejného života podléhá přísné kontrole. Turisté, kteří mají vzácnou možnost do země cestovat, čelí množství omezení — od zákazu pohybu bez průvodce až po zákaz fotografování některých budov, lidí či míst. Přesto někteří z nich pořídili snímky, které ukazují zcela jiný obraz této totalitní země, než jaký prezentuje oficiální propaganda.
Na internetu se čas od času objeví unikátní záběry, které pronikly ven navzdory striktním pravidlům. Tyto fotografie často zobrazují běžný život obyvatel, oprýskané fasády, prázdné obchody nebo unavené dělníky — tedy realitu, kterou severokorejský režim důsledně skrývá.
Uniklé fotografie ze Severní Koreje
Podobné snímky se v minulosti objevily například v reportážích agentury Reuters či ve fotodokumentech nizozemského fotografa Erica Lafforga. Ten opakovaně cestoval do KLDR a během svých pobytů pořídil stovky fotografií. Řada z nich byla po návratu ze země zakázána zveřejnit, protože „porušovala pravidla důstojného zobrazování Severní Koreje“.
Mnoho fotografií, které se podařilo zachránit, ukazuje realitu mimo okázalé monumenty a vojenské přehlídky. Lidé ve frontách, improvizovaná tržiště nebo děti ve školních uniformách, které se smějí navzdory nepříznivým podmínkám. Právě tyto snímky poskytují vzácný vhled do života za kulisami jedné z nejvíce izolovaných společností na světě.
Podívejte se na galerii padesáti zakázaných fotografií, které měly zůstat skryté — a které ukazují Severní Koreu takovou, jaká skutečně je.
Prohlédněte si uniklé fotografie, které se podařilo pořídit za oponou propagandy: