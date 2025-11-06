UPS letadlo havarovalo po vzletu v Kentucky. Počet obětí stoupá na 12
Na nejméně 12 stoupl počet obětí neštěstí, při kterém se v noci na středu poblíž mezinárodního letiště ve městě Louisville v americkém státu Kentucky krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo doručovací společnosti United Parcel Service (UPS). Podle agentury Reuters a serveru televize CNN o tom informoval starosta města Craig Greenberg. Letiště i louisvillské centrum UPS po nehodě postupně obnovují svůj provoz.
Mezi mrtvými jsou podle úřadů i lidé, kteří byli v době havárie na zemi. Z 12 dosud potvrzených obětí jsou podle starosty pravděpodobně tři členové posádky, ostatní se zatím nepodařilo identifikovat. Agentura AP dříve psala, že mezi oběťmi neštěstí je i jedno dítě. Místní nemocnice uvedly, že v souvislosti s nehodou ošetřily přibližně 20 lidí.
Havárie zasáhla také několik podniků v přilehlé průmyslové zóně a řada dalších lidí se podle úřadů pohřešuje. Guvernér státu Kentucky Andy Beshear řekl médiím, že nalezení dalších přeživších je vysoce nepravděpodobné. V souvislosti s nehodou vyhlásil stav nouze a mobilizoval Národní gardu.
Letoun McDonnell-Douglas MD-11 společnosti UPS podle Úřadu pro dozor nad civilním letectvím (FAA) havaroval v úterý kolem 17:15 (23:15 SEČ). Po vzletu z mezinárodního letiště Muhammada Aliho měl stroj pokračovat do Honolulu na Havaji. Levé křídlo letadla začalo hořet a motor odpadl těsně před tím, než stroj havaroval a explodoval, uvedl podle AP Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB), jehož tým vyšetřovatelů nehodu na místě vyšetřuje. Úřad našel černou skříňku a záznamník hlasů v kokpitu, uvedla agentura Reuters.
Společnost UPS v prohlášení uvedla, že spolupracuje s vyšetřovateli. Její šéfka Carol Toméová také vyjádřila svou soustrast všem, které neštěstí zasáhlo.
Mezinárodní letiště v Louisville podle CNN částečně obnovilo svůj provoz. Omezuje ho ale velké množství zpožděných letů a také to, že může využívat pouze jednu ranvej. UPS také informovala o obnovení provozu svého leteckého nákladního centra u tohoto letiště.