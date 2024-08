Rusko, USAy a některé další evropské země si vyměnily v Turecku vězně. Podle tureckých úřadů se výměna týká 26 lidí ze sedmi zemí. Mezi lidmi, které propustilo Rusko, jsou dopisovatel deníku The Wall Street Journal Evan Gershkovich a bývalý příslušník americké námořní pěchoty Paul Whelan i rusko-americká novinářka Alsu Kurmaševová, která před zadržením žila v Česku. Bílý dům výmenu potvrdil. Rusko ani USA výměnu zatím nekomentovaly. Zde zřejmě o největší výměnu vězňů mezi Ruském a Západem od konce studené války.

Výměnu vězňů, o které se spekulovalo několik dní, oficiálně potvrdila turecká tajná služba MIT a kancelář tureckého prezidenta. „MIT provedla v Ankaře operaci výměny vězňů, která patří k nejdůležitějším za poslední dobu,“ cituje agentura AFP z prohlášení služby. To uvádí mimo jiné, že se výměn týkala 26 vězňů ze sedmi států - USA, Ruska, Běloruska, Německa, Slovinska, Polska a Norska.

„Vězni byli dopraveni do Turecka sedmi letadly,“ uvedly dále turecké úřady, podle kterých USA převzaly tři vězně, Německo 13 a Rusko deset. Podle tureckého tisku se výměna uskutečnila na mezinárodním letišti v Ankaře.

Turecko potvrdilo informace médií, že se výměna týkala Gershkoviche a Whelana. Z Ruska odcestoval i vězněný představitel opozice Ilja Jašin. Ankara dále uvedla, že Německo propustilo Rusa Vadima Krasikova, který si odpykával doživotí za vraždu Čečence s gruzínským pasem spáchanou v roce 2019 v centru Berlína. Do Německa se vrací německý občan Rico Krieger, který byl odsouzen v Bělorusku k trestu smrti a posléze omilostněn. Bílý dům navíc potvrdil, že Rusko opustil i opozičník Vladimir Kara-Murza

Kritici režimu zamíří do Německa

Média spekulují, že mezi vyměněnými je i ochránce lidských práv ze sdružení Memorial Oleg Orlov. Většinu lidí, které převzalo Německo, by měli tvořit věznění kritici ruské vlády.

Podle agentury Reuters se jedná o největší výměnu vězňů mezi Ruskem a Západem od konce studené války. Další velká výměna se odehrála v roce 2010 a týkala se 14 vězňů.

Whelana a Gershkoviche označilo americké ministerstvo zahraničí za protiprávně vězněné. Bývalý příslušník armády Whelan byl v Rusku zadržován a vězněn od roku 2018. Odsouzen byl za špionáž. Gershkovich byl zadržen v Rusku v březnu loňského roku. V červenci mu ruský soud udělil trest 16 let vězení za špionáž. Gershkovich, jeho zaměstnavatel i americké úřady obvinění ze špionáže odmítaly. V polovině července byla odsouzena i Kurmaševová. Dostala tres 6,5 roku vězení za to, co ruské úřady nazývají lživými informacemi o ruské armádě. Rozsudek kritizovaly americké i české úřady.