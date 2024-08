Rusko a Spojené státy si právě vyměňují vězně, uvedla televizní stanice CNN s odvoláním na své zdroje. Součástí rozsáhlé výměny jsou podle ní i dopisovatel deníku The Wall Street Journal Evan Gershkovich a bývalý příslušník americké námořní pěchoty Paul Whelan. Bloomberg s odkazem na své zdroje píše, že oba Američané byli již propuštěni z vězení.

Oba Američané jsou nyní na cestě na místo mimo Rusko, kde se uskuteční výměna, píše Bloomberg. Nejmenovaný americký představitel řekl stanici CNN, že očekává, že američtí představitelé oba muže brzy převezmou.

Turecko uvedlo, že nyní koordinuje výměnu vězňů, americké ani ruské úřady se zatím nevyjádřily. Podle reportéra agentury Reuters v Ankaře přistálo odpoledne ruské vládní letadlo. Kdo je na jeho palubě, není jasné. Výměna se týká 26 lidí ze sedmi zemí, uvedl úřad tureckého prezidenta. USA převezmou tři vězně, Německo 13 dalších a Rusko deset. Do výměny byly podle Ankary zapojeny také Bělorusko, Polsko, Slovinsko a Norsko.

Součástí výměny vězňů bude podle BBC i novinářka Alsu Kurmaševová, která žila v Česku a pracovala pro Rádio Svobodná Evropa.

Podle BBC by se výměna měla týkat i Rusa Vadima Krasikova, který si v Německu odpykával doživotí za vraždu Čečence s gruzínským pasem spáchanou v roce 2019 v centru Berlína.

Odsouzení za špionáž

Bývalý příslušník armády Whelan byl v Rusku zadržován a vězněn od roku 2018. Odsouzen byl za špionáž. Gershkovich byl zadržen v Rusku v březnu loňského roku. V červenci mu ruský soud udělil trest 16 let vězení za špionáž. Gershkovich, jeho zaměstnavatel i americké úřady obvinění ze špionáže odmítaly.

V polovině července byla odsouzena i Kurmaševová. Ta do Ruska přicestovala z rodinných důvodů, zadržena byla při čekání na odlet ze země. Dostala trest 6,5 roku vězení za to, co ruské úřady nazývají lživými informacemi o ruské armádě. Rozsudek kritizovaly americké i české úřady.