USA neposkytnou Ukrajině bezpečnostní záruky, musí to udělat Evropa, řekl Trump

Spojené státy v rámci dohody o ukončení války s Ruskem neposkytnou Ukrajině bezpečnostní záruky, to musí učinit Evropa, prohlásil dnes americký prezident Donald Trump při první schůzi své vlády. Zároveň oznámil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek navštíví Bílý dům, aby podepsal dohodu o vzácných nerostech s USA, která bude obě země na dlouhou dobu úzce spojovat.

„Nebudu poskytovat bezpečnostní záruky nad velmi malý rámec. To bude muset udělat Evropa, protože... Evropa je jejich soused, ale my se postaráme o to, aby vše proběhlo v pořádku,“ řekl Trump novinářům.

Ruský prezident Vladimir Putin „bude muset“ učinit ústupky při jednáních o ukončení války na Ukrajině, prohlásil americký prezident. Odmítl však sdělit, o jaké ústupky by se mohlo jednat. „To vám teď nechci říct,“ řekl Trump.

Prezident rovněž zpochybnil přání Ukrajiny vstoupit do Severoatlantické aliance. „Ale mohu vám říci, že na NATO můžete zapomenout,“ uvedl Trump.

Americký prezident řekl, že Zelenskyj v pátek v Bílém domě podepíše dohodu o vzácných nerostech. USA je požadují výměnou za válečnou pomoc, již poskytly Ukrajině, která se již tři roky brání ruské agresi. „Dohoda, kterou uzavíráme, nám přináší velké bohatství. Získáme zpět peníze, které jsme vynaložili,“ oznámil Trump.

Zelenskyj první návrh dohody o nerostech odmítl podepsat právě proto, že podle něj neobsahoval bezpečnostní záruky. Dodal, že Ukrajinu nemůže prodat s tím, že podle původní dohody by USA získaly ukrajinské vzácné nerosty v hodnotě 500 miliard dolarů (asi 12 bilionů Kč) výměnou jen za dosud poskytnutou válečnou pomoc. Tato částka navíc podle Zelenského skutečné výši americké pomoci ani neodpovídá.

Ukrajina má významná ložiska důležitých prvků a nerostů, od lithia po titan, které jsou nezbytné pro moderní technologie a jsou velmi žádané v celosvětovém boji o zdroje. Má také značné zásoby uhlí, ropy, plynu a uranu, byť většina z nich se nachází na území pod ruskou kontrolou.