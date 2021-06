Biden rozšířil seznam zakázaných čínských firem | E15.cz

Biden ve stopách Trumpa

Prezident Spojených států Joe Biden rozšířil seznam čínských společností, s nimiž Američané nesmějí obchodovat. Na černou listinu bylo nově zapsáno 28 firem, které Washington podezírá z napojení na čínskou armádu. Biden tímto krokem navázal na svého předchůdce v Bílém domě Donalda Trumpa. Ten už dříve zakázal působit v USA 31 čínským podnikům. Je mezi nimi například telekomunikační gigant Huawei, těžařský koncern CNOOC nebo výrobce kamerových systémů Hikvision. Nově na seznam přibyla třeba společnost ZEMIC, vyrábějící elektronická zařízení.

Australský soud potrestal novináře

Soud v Canbeře ve čtvrtek potrestal pokutou ve výši 1,1 milionu australských dolarů (skoro 18 milionů korun) dvanáct australských mediálních domů. Důvodem je porušení zákazu informovat veřejnost o kauze katolického kardinála George Pella. Ten byl před několika lety obviněn z pohlavního zneužívání dětí. Loni ho však australský nejvyšší soud osvobodil. Podle soudce nebyly zveřejněné zprávy o Pellově aféře ve veřejném zájmu. Mezi provinilými vydavateli je také News Corp miliardáře Ruperta Murdocha. Jeho společnost musí zaplatit 430 tisíc australských dolarů.

Akcie převážně v mínusu, nedařilo se technologiím

Akciové trhy v USA ve čtvrtek oslabily. Dolů je táhly zejména tituly technologických společností. Index Dow Jones ztratil 0,07 procenta, širší S&P 500 odevzdal 0,36 procenta a Nasdaq Composite se propadl o 1,03 procenta. Zdražily nejsledovanější kryptoměny. Naopak cena zlata o dvě procenta klesla. Ve ztrátě za včerejšek skončila i většina burz v západní Evropě. Výjimkou byl pouze německý benchmark DAX, který posílil o 0,19 procenta. Jinak celoevropský STOXX Europe 600 přišel o 0,12 procenta, britský FTSE 100 se snížil o 0,61 procenta a francouzský CAC 40 odepsal 0,21 procenta.

Nordgold vstoupí na burzy v Británii a Rusku

Ruský těžař zlata - společnost Nordgold chystá dvojitý primární úpis akcií na burzách v Londýně a Moskvě. Podle agentury Reuters by mohla být ohodnocena na pět miliard dolarů, více než 105 miliard korun. Firma, která patří rodině ruského miliardáře Alexeje Mordašova, nabídne k veřejnému obchodování nejméně 25 procent svých akcií. Nordgold zároveň oznámil, že plánuje v příštích pěti letech zvýšit svoji produkci o pětinu. Společnost těží zlato v Rusku, v Kazachstánu a v západní Africe. V loňském roce dosáhla zisku jedné miliardy dolarů. V minulosti už na londýnské burze působila, v roce 2017 se z ní však stáhla.

Actions have consequences. As a result of the Lukashenka regime's continued disregard for human rights, the U.S. has terminated authorization for business dealings with nine Belarusian state-owned enterprises. The regime's escalation of repressive tactics will not go unanswered. https://t.co/xodrJSgSNb