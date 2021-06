Uvolněte pobrexitová pravidla pro migranty, navrhují lobbisté | E15.cz

CBI, největší podnikatelská lobbistická skupina ve Velké Británii, vyzvala tamní vládu , aby znovu přehodnotila pobrexitová pravidla pro ekonomické migranty. Odhaduje se, že za poslední rok a půl opustilo ostrovní království 1,3 milionu pracovníků, převážně z východních zemí Evropské unie. V řadě odvětví proto aktuálně scházejí pracovní síly. Pokud politici nepřimějí uvolněním regulí alespoň část cizinců k návratu, může to závažně zpomalit hospodářské oživení Británie po koronakrizi, varuje CBI.

Spojené království zavedlo po svém odchodu z jednotného evropského trhu letos v lednu bodový systém pro pracovníky z cizích zemí. Současná pravidla tak prakticky znemožňují přijet do země jedincům, kteří neovládají anglický jazyk nebo nemají odbornou kvalifikaci. I kvůli tomu však nyní v Británii citelně chybí zaměstnanci na takzvaných nekvalifikovaných a zpravidla nízko placených pozicích.

Například v tamním pohostinství momentálně schází kolem 190 tisíc pracovníků. Podle CBI je však také nedostatek řezníků, svářečů nebo zedníků přičemž naplno se tento problém projeví až po skončení všech pandemických opatření, k čemuž má dojít za necelý měsíc.

Výzva CBI přichází ani ne dva týdny poté, co britské logistické organizace varovali, že nebudou schopny během letošního léta doručovat do všech obchodů mražené zboží, neboť nemají dost řidičů a výrobních zaměstnanců. „Právě teď odstartovala skutečná krize v dodávkách potravin,“ uvedl Shane Brennan, výkonný ředitel britské federace přepravních a skladovacích firem s mraženými produkty. Na nedostatek lidí si už dříve stěžovali i britští zemědělci.

„Tam kde jednoznačně a prokazatelně chybí pracovní síly, by mělo být firmám umožněno najímat lidi ze zahraničí,“ myslí si podnikatel a šéf CBI Karan Bilimoria. Jako řešení navrhl například rozšíření seznamu profesí, ve kterých Britové nejsou schopni pokrýt pracovní trh domácími pracovníky. Konkrétně řezníci, svářeči a zedníci by na něj měli být podle prezidenta CBI zařazeni co nejdříve.

Bilimoria však zároveň podotkl, že v boji s nedostatkem zaměstnanců nelze spoléhat jen na cizince, ale vláda by měla investovat též do rekvalifikace britské populace. Skupina CBI zastupuje kolem 190 tisíc společností různých velikostí a napříč všemi podnikatelskými sektory. Její prohlášení má tedy váhu.

Londýn nicméně vzkázal, že zaměstnavatelé by měli především sázet na domácí pracovní sílu. „Vláda pečlivě zvážila rady a doporučení ohledně migrace. Rozhodla se však neprovádět zásadní změny,“ řekl mluvčí premiéra Borise Johnsona deníku The Guardian. „Zavedli jsme bezprecedentní množství opatření na podporu podniků během pandemie a pomáháme lidem vrátit se zpátky do práce. Spolupracujeme také s průmyslovými odvětvími na lepší propagaci pracovních míst, školení a řadě dalších iniciativ,“ dodal.

Někteří britští politici se rovněž domnívají, že zaměstnavatelé by měli za účelem přilákání nových a lepších pracovníků zvýšit mzdy. Další poukazují na skutečnost, že téměř dva miliony zaměstnanců stále nemohou pracovat kvůli pandemii a pobírají peníze v rámci státního podpůrného programu Furlough. Až koronakrize skončí, situace na trhu se může změnit.