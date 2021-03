Brexit + covid = zdražení a zpomalení zásilek mezi EU a Británií | E15.cz

Obchodní dohoda mezi Velkou Británií a Evropskou unií sice odbourala hrozbu cel, nárůstu byrokracie, jenž stěžuje mimo jiné pohyb zboží z či na ostrovy, ale nezabránila. „Co dřív trvalo dva dny, dnes může zabrat i víc než týden. České přepravní firmy nechtějí do Británie za zakázkami jezdit, je tam hrozný chaos,“ popisuje viceprezident České logistické asociace Aleš Rumler.

Pokud například odesílatel v Británii nevyplní správně nově požadovanou dokumentaci pro balík putující do EU, kamiony čekají na naložení zboží o to déle, což někteří přepravci nechtějí riskovat. Potíže poznají koneční zákazníci v ceně za přepravu. „Zdražení se pohybuje od deseti procent výše. Přepravci do ceny započítávají i nejistotu, zda se jim auto vrátí v očekávaném čase a samozřejmě celní agendu,“ dodává Rumler.

Jaké dokumenty jsou potřeba k vývozu či dovozu z Velké Británie? U všech zásilek je vyžadovaná celní deklarace

K zásilkám je třeba přiložit obchodní fakturu a nákladový list

Celní doklady musí být vytvořené v tomto roce

Zboží do 150 EUR je vyjmuté ze cla

Vzorky a zásilky s nízkou hodnotou lze posílat na pro forma fakturu

Firma musí mít EORI číslo Zdroj: Der Kurier

Stejnou zkušenost má i Česká pošta. Zpoždění přepravy oproti předbrexitové době je asi trojnásobné, ze dvou dnů se stal týden, což způsobilo zdražení na straně e-shopů, podotýká mluvčí pošty Matyáš Vitík. „Musíme si na to zvyknout, rychlost už nikdy nebude taková jako před brexitem,“ říká Vitík.

Důvody zdržení vidí dva: „Buď nejsou lidé, kteří by odbavovali zásilky, nebo technické kapacity. Například leteckých spojů výrazně ubylo.“ Reakce zákazníků jsou negativní. „Nejsou naštvaní na poštu, ale byli zvyklí na dodací čas z Británie a změna není příjemná. Tohle pošta nemůže ovlivnit,“ konstatuje Vitík.

Na souhru brexitu s pandemií doplácí britské řetězce, například Marks & Spencer. V lednu dočasně zavřel své pobočky v Česku, v tuzemsku přitom dosahoval miliardových tržeb. „Potraviny musí přijít druhý den a nejpozději třetí se prodat. Nejen s potravinami, ale i krmivy nebo zvířaty je obrovský problém, přicházejí do hry legislativně náročná veterinární opatření. Brexitem se z Británie stala země na úrovni Spojených států, Číny nebo Saúdské arábie,“ dodává Rumler.

O vystavení dokumentace se starají celní oddělení dopravních společností. Velká část těch nejpopulárnějších dopravců ale taková oddělení nemá - specializují se úzce na země Evropského hospodářského společenství, do kterého ještě nedávno spadalo i celé Spojené království, připomíná Miroslav Michalka z balíkového vyhledávače Zaslat.cz.

„Dopravci jednoduše vyhodnotili, že se jim to za těchto okolností na ostrovy nevyplatí jezdit. Z toho samozřejmě těží expresní dopravci, kteří se spoléhají na přímou leteckou přepravu,“ uvedl Michalko.