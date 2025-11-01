Už 550 tisíc Syřanů se po pádu Asadova režimu vrátilo z Turecka zpátky domů
Už asi 550 tisíc Syřanů, kteří uprchli za dobu syrské občanské války do Turecka, se po loňském pádu režimu Bašára Asada vrátilo do vlasti. Uvedl to na sociální síti X turecký ministr vnitra Ali Yerlikaya. Podle agentury AFP v Turecku nadále zůstává téměř 2,4 milionu syrských uprchlíků.
V minulosti počet syrských uprchlíků v Turecku dosahoval více než 3,5 milionu. V roce 2016 začaly turecké úřady uprchlíky pobízet, aby se do Sýrie vraceli, a to převážně na území, která neměl Asadův režim pod kontrolou. Od té doby se do vlasti podle tureckého ministra "dobrovolně a bezpečně" vrátilo asi 1,29 milionu Syřanů. Lidskoprávní organizace ale zpochybňují, že všechny repatriace jsou dobrovolné.
OSN v pátek uvedla, že po pádu bývalého režimu se do Sýrie z různých zemí vrátilo už 1,16 milionu syrských uprchlíků, zatímco 1,9 milionu vnitřně vysídlených osob se mohlo vrátit do svých domovů. Více než 4,5 milionu Syřanů ale zůstává v zahraničí a dalších sedm milionů je vnitřně vysídlených na území Sýrie.
V roce 2011 v Sýrii propukly protirežimní protesty, které vláda prezidenta Asada krvavě potlačila. V zemi začala občanská válka, která si podle odhadů vyžádala kolem 600 tisíc lidských životů.
Asadův režim se zhroutil 8. prosince 2024, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na konci listopadu zahájili proti vládním vojskům bleskovou ofenzivu. Prozatímním prezidentem se pak na konci ledna stal bývalý vůdce uskupení Ahmad Šara.