V Budapešti demonstrovaly tisíce lidí proti Orbánově vládě

Tisíce lidí v pátek vyšly do ulic maďarské metropole Budapešti na protest proti vládě premiéra Viktora Orbána. Demonstranti, vedení někdejším Orbánovým spojencem a nyní hlavním rivalem Péterem Magyarem, rovněž požadovali reformu zákona o ochraně dětí, informovala agentura AP.

Demonstranti se shromáždili před ministerstvem vnitra v Budapešti a vyzývali k odstoupení jeho šéfa Sándora Pintéra. Podle nich totiž nedokázal zabránit sexuálnímu zneužívání dětí ve státem spravovaných institucích.

Toto téma v únoru otřáslo maďarskou politickou scénou, jíž od roku 2010 dominuje Orbán a jeho strana Fidesz. Vyšlo totiž najevo, že prezidentka Katalin Nováková udělila v dubnu 2023 milost muži odsouzenému k vězení za to, že kryl sexuální zneužívání chlapců svým nadřízeným v dětském domově. Prezidentka se 10. února pod tlakem veřejného mínění a podle maďarských opozičních médií na přímý pokyn premiéra Orbána vzdala funkce hlavy státu.

"Máme vládu, která tvrdí, že podporuje rodiny. Je to vláda, která předstírá, že je křesťanská. Je to vláda, která lže, že podporuje děti. Je to vláda, která lže, že podporuje mír," řekl demonstrantům Magyar.

Třiačtyřicetiletý právník Magyar dokázal v posledních týdnech svolat velké protesty a je označován za nejhlasitějšího premiérova kritika před volbami do Evropského parlamentu. Někdejší Orbánův spojenec jeho vládu viní z rozsáhlé korupce i toho, že kolem sebe vytvořila centralizovanou propagandistickou mašinérii. Orbánovi spolupracovníci obvinění odmítají.