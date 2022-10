V Německu stávkují piloti letecké společnosti Eurowings za lepší pracovní podmínky | E15.cz

Obzvláště tvrdě stávka zasáhla letiště v Düsseldorfu. Ještě před jejím oficiálním zahájením bylo zrušeno 102 ze 171 dnešních letů Eurowings. Düsseldorfské letiště na webu upozorňuje cestující, aby se předem informovali, zda jejich spoj nebyl odřeknut. Na letišti v Kolíně nad Rýnem bylo zrušeno 43 spojení, v Berlíně 11 z 20 a ve Stuttgartu 40 vzletů a přistání.

Narušeny jsou i odlety a přílety z Prahy do Německa, stejně jako při minulé stávce se omezení týká spoje mezi Prahou a Düsseldorfem. Zatímco ranní spoj se uskutečnil podle řádu, večerní linka s příletem do české metropole ve 20:00 je podle stránek pražského letiště zrušena. Odřeknut byl i let z Prahy do Düsseldorfu ve 20:40.

Za necelých 14 dní je to už podruhé, co piloti dceřiné společnosti Lufthansy přestali pracovat. Při první stávce 6. října byla zrušena zhruba polovina všech letů. Desetitisíce cestujících proto musely přesednout na jiné lety či vlak, nebo cestu odložit. Stávku, kterou se piloti snaží dosáhnout lepší kolektivní smlouvy včetně delších období odpočinku, společnost Eurowings kritizovala jako nepřiměřenou a nezodpovědnou.

Předmětem vyjednávání není zvýšení mezd, ale více času na odpočinek a zkrácení pracovní doby. Odbory poukazují na to, že dosud běžné plánování práce až do zákonem určených limitů vede k přetížení zaměstnanců a že takovýto postup může být jen výjimkou.

Aerolinky tvrdí, že nabídnutý balíček úlev s deseti dodatečnými dny volna v roce navíc a se zkrácením týdenní pracovní doby o tři hodiny je na hranici ekonomické únosnosti. Firma rovněž poukazuje na to, že stávka jen povede ke komplikacím pro cestující a k milionovým ztrátám, což ohrozí pracovní místa.

To, že část letů se navzdory stávce může uskutečnit, je dáno tím, že strojů rakouské dceřiné společnosti Eurowings Europe se protestní akce netýká. Tato letadla jsou tedy během stávky plně vytížená. Stávka VC se netýká také letecké společnosti Eurowings Discover, která operuje z Frankfurtu a Mnichova. Eurowings navíc využívá letadla partnerských společností, která také budou létat.