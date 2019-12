Američan po vyloupení banky házel peníze lidem na ulici | E15.cz

O kolik peněz lupič banku připravil, policie neuvedla. Část jich sice lidé na ulici posbírali a vrátili, stále ale chybějí tisíce dolarů, informovala v úterý agentura Reuters.

Pětašedesátiletý David Wayne Oliver podle policie hrozil ve finančním ústavu Academy Bank ve městě Colorado Springs, že použije zbraň, pokud nedostane peníze. S částkou, jejíž výši policie nezveřejnila, následně vyrazil do ulic města a ukradené bankovky rozhazoval kolem sebe.

