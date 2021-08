Vědci varují před klimatickou změnou. Taliban pokračuje v ofenzivě  | E15.cz

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vydal poprvé od roku 2013 zprávu o změně klimatu. Závěrem je, že oteplování již zastavit nepůjde a do roku 2040 se průměrná teplota zvedne o 1,5 stupně. „Nynější generace světových lídrů není první, kterou před závažnosti klimatické krize varovali vědci, ale jsou posledními, kteří si mohou dovolit je ignorovat,“ shrnul report do pár slov vědecký šéf britských Greenpeace Doug Parr.

Islamistické hnutí Tálibán se v Afghánistánu zmocnilo dalšího provinčního střediska, od pátku jich tak obsadilo už šest, včetně strategicky důležitého Kunduzu. Mluvčí politického vedení tohoto povstaleckého hnutí v neděli stanici Al-Džazíra řekl, že s afghánskou vládou nepanuje shoda na uzavření dohody o klidu zbraní. Ofenziva povstalců je podle něj reakcí na vládní kroky. Podle něj to byla vláda v Kábulu, která vyvolala střety. Tálibán také varoval Spojené státy před vojenským zásahem ve prospěch vedení země.

Americké akciové indexy Dow Jones a S&P dnes klesly ze svých rekordních maxim. Mohly za to hlavně ztráty energetických firem, protože růst počtu nově nakažených covidem-19 vyvolává obavy o další vývoj poptávky po ropě. Technologický index však vzrostl.

Index Dow Jones klesl o 106,66 bodu, tedy 0,3 procenta, na 35 101,85 bodu. Širší index Standard & Poor’s 500 se snížil o 4,17 bodu neboli 0,09 procenta na 4432,35 bodu. Index Nasdaq se zvýšil o 24,42 bodu, tedy o 0,16 procenta na 14 860,15 bodu.

Energetický sektor vykázal dnes nejhorší výkon z 11 hlavních sektorů indexu S&P, protože ceny ropy klesly kvůli růstu počtu nemocných a restrikcí, zejména v Číně, což vyvolalo obavy o výhled poptávky po pohonných hmotách. Čína hlásí více nakažených covidem-19 a v USA je kvůli variantě delta nejvíce nově nakažených a hospitalizovaných za půl roku.

Dnes posílily finanční společnosti podpořené růstem výnosů desetiletých amerických státních dluhopisů nad úroveň 1,3 procenta v reakci na zprávu, že počet volných pracovních míst v USA v červnu vystoupil na rekord a že se zvýšil počet lidí přijatých do zaměstnaní. Údaje přinesly další důkaz zlepšení situace na trhu práce.

The Belarusian PEN Center, which has been led by the Nobel laureate Sviatlana Alexievich since 2019, has been liquidated. The organization was founded in #Belarus in 1989 and brought together professional writers, editors and translators. The regime destroys every organisation pic.twitter.com/z9h1PnFLZp