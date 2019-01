Velká Británie povolila trvalý pobyt tetě syrského prezidenta Asada | E15.cz

Británie udělila tetě syrského prezidenta Bašára Asada povolení k časově neomezenému pobytu. Žena se do Británie dostala jako významný investor, napsal server TheNewArab. Britský list The Times informuje, že tato žena dostala povolení k trvalému pobytu 12 let po svém příjezdu na vízum, které se uděluje lidem ochotným v Británii investovat. Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt prohlásil, že Asad se zřejmě ještě nějaký čas u moci udrží díky ruské podpoře. Británie je podle něj stále toho názoru, že Asad je překážkou v dosažení trvalého míru v Sýrii.

Asadova teta je v článcích označovaná jako čtvrtá z manželek prezidentova strýce Rifáta Asada, který je mladším bratrem Asadova otce a bývalého prezidenta Háfize. Rifátovi se přezdívá Řezník z Hamá za jeho roli při potlačení povstání Muslimského bratrstva v roce 1982. O život přišlo tehdy až 20 tisíc lidí. Od 80. let žil střídavě ve Francii a ve Španělsku. Ve Francii se vyšetřoval původ jeho velké majetku, Rifát Asad byl podezřelý z daňového úniku. Jeho jmění se odhaduje na 690 milionů liber (19,7 miliardy korun).

Ženě, která v Británii získala povolení k pobytu, je 63 let a je údajně čtvrtou Rifátovou manželkou. Kromě ní vydal Londýn povolení k pobytu jejím dvěma synům a Asadovým bratrancům. Jméno nikoho z nich nebylo z právních důvodů zveřejněno.

The Times píše, že Británie tato tři povolení vydala v roce 2012, kdy byla nynější premiérka Theresa Mayová ministryní vnitra a boje v Sýrii sílily. Do Británie mohla žena v roce 2006 vstoupit na základě slibu, že je v zemi schopna investovat nejméně 750 tisíc liber a že má nejméně dvojnásobek této sumy v osobním majetku. Británii si také musela zvolit za hlavní místo pobytu. Synům této ženy je nyní podle The Times 22 a 37 let. Povolení k časově neomezenému pobytu Británie vydala v roce 2014 i dalšímu Rifátovu synovi, který má jinou matku.

Podle zprávy komise ministerstva vnitra zabývající se speciálními imigračními žádostmi Británie těmto lidem zamítla žádosti o udělení občanství a soud nyní zamítl jejich odvolání. Ministerstvo zahraničí nedoporučilo ministerstvu vnitra udělit občanství s tím, že by to mělo dopad na zahraniční vztahy a vykládalo by se to jako ustupování v názoru na syrský režim.

Syrská válka už trvá téměř osm let a na kontě má přes 300 tisíc lidských životů. Miliony Syřanů kvůli bojům opustily domovy. Asadova armáda od roku 2015 díky pomoci Ruska a Íránu obnovila kontrolu nad dvěma třetinami území, některé státy znovu otevírají svá velvyslanectví v Damašku.

Britský ministr Hunt prohlásil, že Británie názor na Asada nemění. „Dlouhodobě zastáváme stanovisko, že dokud bude v Sýrii Asadův režim, nebude možné dosáhnout trvalého míru. Domníváme se ale bohužel, že Asad u moci ještě nějaký čas zůstane,“ řekl ministr.