Volby v Rakousku poprvé vyhrála pravicově populistická FPÖ, naznačují odhady výsledků

Vítězství Svobodné strany Rakouska (FPÖ), která bývá označována za pravicově populistickou až krajně pravicovou, naznačují první odhady výsledků nedělních rakouských parlamentních voleb. Šlo by o vůbec první vítězství této strany ve volbách do Národní rady, dolní komory rakouského parlamentu.

Poslední z téměř 10 tisíc volebních místností se v neděli uzavřely úderem 17:00. Záhy poté média ve spolupráci s instituty pro výzkum veřejného mínění zveřejnila první odhady výsledků voleb a všechny se shodují na vítězství FPÖ.

Podle průzkumu, který nabídly agentura APA a televize ORF, získala FPÖ 29,1 procenta hlasů. Druhá podle této sondáže vzniklé ve spolupráci se společností Foresight skončila Rakouská lidová strana (ÖVP) kancléře Karla Nehammera se ziskem 26,2 procenta. Třetí je ve stejném odhadu opoziční Sociálnědemokratická strana Rakouska (SPÖ) s 20,4 procenta.

Těsný souboj se rýsuje mezi zbývajícíma dvěma parlamentními stranami. Liberálním NEOS průzkum přisuzuje 8,8 procenta a Zeleným 8,6 procenta.

Vítězství FPÖ v čele s exministrem vnitra Herbertem Kicklem zveřejnila i další média a instituty, například institut Arge pro televizi Puls 24.

Občané určili složení Národní rady, parlamentní dolní komory, na příští čtyři roky. V Rakousku dnes mohlo od rána vybírat poslance Národní rady zhruba 6,35 milionu oprávněných voličů.

Už předvolební průzkumy ukazovaly na možný bezprecedentní úspěch krajní pravice. Nynější kancléř Nehammer z ÖVP avizoval, že by lidovci byli ochotni vstoupit do koalice s FPÖ za podmínky, že by si jejich lídr Herbert Kickl nenárokoval post kancléře.

Kickl je polarizující osobností s pravicově-populistickými politickými postoji. Spolkový prezident Alexander Van der Bellen už prohlásil, že by Kickla spolkovým kancléřem nejmenoval, což mu rakouská ústava umožňuje.