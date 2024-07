Je to pořád dokola: Německo se ekonomicky nemůže hnout z místa, státní rozpočet je na hraně dluhové brzdy a vláda? Ta už několik let reaguje vždy tím, že nějaký rozpočet na hraně schválí a slibuje opatření na podporu hospodářského růstu, jež zvýší atraktivitu Německa pro investory i kvalifikovanou pracovní sílu. Stalo se tak i letos.

Vláda kancléře Olafa Scholze, která se kvůli své trojí politické barvě (socdem, Zelení, FDP) a blížícím se volbám, jež budou už na podzim fiskálního roku 2025, dohadovala o rozpočtu několik měsíců a chvílemi to vypadalo, že se snad i rozpadne, se nakonec dohodla. Liberální FDP ustoupila od největších blokujících požadavků, neboť kabinet schválil – ano, uhádli jste, novou „vládní iniciativu pro hospodářský růst“!

„Naší iniciativou pro růst dáváme ekonomice důležité hospodářské impulzy, aby se Německo stalo atraktivnějším místem k podnikání,“ vysvětlil ministr financí a šéf FDP Christian Lindner v tradičním úřednickém ptydepe. Podle Lindnera lze rozpočet do budoucna držet jen větším hospodářským růstem. „Abychom toho dosáhli, musíme zvýšit konkurenceschopnost a posílit inovační sílu,“ dodal ministr. Co tedy tak přelomového dala vláda dohromady? A pomůže to Německu nastartovat nový růst, o což se marně snaží už dva roky a příští rok to podle oficiálních odhadů opět nevyjde?

Odborníci z ministerstva hospodářství a ochrany klimatu ve spolupráci s ministerstvem financí připravili třicetistránkový strategický dokument, který zahrnuje bez jednoho padesát různých opatření. Vláda očekává, že díky jejich zavedení se růst německého hospodářství zvýší o půl procentního bodu, tedy o 26 miliard eur nad rámec očekávaného růstu na úrovni kladné nuly. Ekonomové jsou už dnes v německé veřejné debatě skeptičtí, že se něco podobného povede.