Izraelská armáda prověřuje možnost, že vůdce teroristického hnutí Hamás Jahjá Sinvár zahynul při bojích v Pásmu Gazy. S odkazem na izraelské síly to píší agentury AFP a Reuters. Dvě izraelské stanice uvedly s odkazem na nejmenované zdroje, že úmrtí Sinvára je potvrzené. Armáda se domnívá, že Sinvár mohl být ve skupině tří členů Hamásu, které vojáci nedávno zabili v Pásmu Gazy. Podle deníku Haarec armáda neměla dřívější poznatky, že ve skupině mohl být Sinvár. Hamás na informace zatím nereagoval.

„V současnosti nelze potvrdit identitu teroristů,“ uvedla ve čtvrtek armáda podle agentur. Podle dvou zdrojů Reuters dostali členové izraelské vlády informaci, že Sinvár je velmi pravděpodobně po smrti. Nejmenovaní představitelé pak izraelským televizím KAN a N12 News řekli, že úmrtí šéfa Hamásu je potvrzené, píše dále Reuters.

Podle deníku Haarec operace, při které se armáda domnívá, že mohla zabít Sinvára, nebyla přímo namířená proti šéfovi Hamásu a o jeho přítomnosti na místě neměli vojáci zpravodajské poznatky. Další izraelská média tvrdí, že armáda zabila skupinu Palestinců na jihu Pásma Gazy v Rafáhu. Podle zdrojů stanice CNN vojáci na skupinu narazili při plnění běžných operačních úkolů. Po úderu na budovu, kam se Palestinci ukryli, si vojáci všimli, že jeden ze zabitých se velmi podobá Sinvárovi a oznámili to nadřízeným, píše server The Times of Israel, podle kterého operace začala ve středu.

VIDEO:Sinvár je možná po smrti, Izrael to prověřuje

Podle jednoho zdroje agentury AFP nyní bezpečnostní analytici provádí analýzy DNA, aby zjistili, zda jeden ze zabitých mužů je Sinvár. Sinvár strávil dlouhou dobu v izraelském vězení, takže se dá očekávat, že izraelské úřady o něm mají podrobné záznamy.

Minulý týden zmocněnec Bílého domu pro Blízký východ Brett McGurk uváděl, že podle amerických poznatků je Sinvár živý, pravděpodobně se ukrývá v tunelech pod Pásmem Gazy a má sebou skupinu rukojmích unesených teroristy 7. října.

Podle armády však v budově, kde byla zmíněná skupina členů Hamásu zlikvidována žádní rukojmí nebyli.

Sinvár, který podle Izraele naplánoval teroristický útok z loňského 7. října, při kterém zemřelo na 1200 lidí a dalších 250 bylo uneseno, je od srpna šéfem celého Hamásu. Předtím řídil jeho aktivity v Pásmu Gazy. V reakci na útok izraelští představitelé zahájili vojenskou operaci v oblasti s zničit vojenské kapacity Hamás. Cílem armády je i samotný Sinvár.

Zabití Sinvára by podle agentury Reuters znamenalo velký úspěch pro izraelskou armádu i premiéra Netanjahua. Podle tisku se ale nedá očekávat, že by to vedlo k okamžitému zastavení bojů v Pásmu Gazy. Rodinní příslušníci rukojmích v prohlášení uvedli, že izraelské vítězství nebude skutečné bez propuštění jejich blízkých. Možnou smrt Sinvára uvítali jako důležitý milník. Podle propočtů agentury AFP Hamás drží 97 rukojmí, část z nich zřejmě už nežije.

Na začátku října izraelská armáda oznámila, že na severu Pásma Gazy v létě zabila pravou ruku Sinvára a šéfa tamní správy Rúhího Muštahu. Stalo se tak při leteckém úderu na jeden z tunelů, jejichž síť v oblasti Hamás v minulých letech vybudoval.

Od loňského října v Pásmu Gazy zemřelo kvůli válce přes 42 tisíc lidí, tvrdí místní úřady, které kontroluje Hamás. Údaj nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky.