Kyberútok v USA komplikuje dodávky pohonných hmot | E15.cz

Terčem útoku vyděračských programů, takzvaného ransomwaru, se stala společnost Colonial Pipeline, která se na zásobování východního pobřeží pohonnými hmotami podílí téměř z poloviny. Provozuje potrubní síť v celkové délce zhruba 8850 kilometrů a denně jí dopraví 2,5 milionu barelů paliva z Mexického zálivu například až na newyorská letiště. Firmě se od pátku nepodařilo přepravu obnovit, což vede ke stoupající nervozitě. Spousta zásob zůstává v texaských rafineriích.

„Pokud to do úterka nevyřeší, budou mít pořádné potíže. První oblasti, na které to bude mít dopad, budou Atlanta a Tennessee, dominový efekt bude pokračovat do New Yorku,“ řekl BBC analytik ropných trhů Gaurav Sharma. Výpadek přichází v době, kdy na vlně optimistického očekávání na návrat do normálního života v USA stoupá poptávka po pohonných hmotách. A navíc před letní cestovní sezonou.

Colonial Pipeline nebyla v neděli schopná sdělit, kdy se jí podařilo problémy vyřešit. „Očekáváme, že potrubí bude zprovozněno během několika dní, takže dopady na provoz rafinerií v Louisianě a Texasu budou omezené,“ sdělil Reuters analytik společnosti Energy Aspects Virendra Chauhan. Podle něj jsou americké zásoby pohonných hmot pohodlné. Rafinerie už si každopádně začaly objednávat tankery, aby měly ropné produkty zatím kde uskladnit.

Podle Reuters ceny květnových kontraktů na benzinu v USA povyskočily téměř o dvě procenta. Výraznější nárůst se dá očekávat, jestliže výpadek bude pokračovat. Benzin na čerpacích stanicích by tak brzy mohl překročit hranici tří dolarů za galon.

Administrativa prezidenta Joea Bidena zareagovala v neděli, kdy uvolnila pravidla pro přepravu pohonných hmot po silnici. Odborníci především varují před panikou a nakupováním benzinu a nafty do zásoby. „Situaci by mohlo zhoršit, pokud by se Američané mylně začali obávat nedostatku,“ zdůraznil podle listu The Guardian Patrick DeHaan ze společnosti GasBuddy, která shromažďuje údaje o cenách na čerpacích stanicích.

Na počítačové systémy firmy zřejmě zaútočil východoevropský zločinecký gang DarkSide. Infiltroval je ve čtvrtek a zablokoval téměř 100 gigabajtů dat. V pátek firmu vyzval k zaplacení výkupného. List The New York Times uvedl, že společnost odmítla v sobotu sdělit, zda zaplatí, což by mohlo značit, že o tom uvažuje.

Úřady se domnívají, že jde o zločineckou aktivitu, nikoli politicky motivovaný kyberútok řízený nějakým státem ve snaze zasáhnout kritickou americkou infrastrukturu. V poslední době ale není výjimkou, že jsou takové aktivity koordinovány s tajnými službami nebo jimi přímo řízeny, příkladem jsou severokorejští hackeři.

Colonial Pipeline si najala na vyšetření útoku kyberbezpečnostní firmu, budou ho zřejmě pečlivě zkoumat i federální vyšetřovatelé ve snaze zabránit podobným budoucím činům.