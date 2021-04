Britské námořnictvo získalo novou autonomní loď | E15.cz

Válečné loďstvo britských ozbrojených sil převzalo novou autonomní loď . Než bude zařazena do běžné služby v Royal Navy, bude ji rok testovat tým pro vývoj nových technologií NavyX. Ověří nejrůznější možnosti využití podobných plavidel v řadě vojenských operací včetně špionáže.

Třináctimetrové plavidlo dostalo jméno Madfox čili Vzteklá liška, což je zároveň anglická zkratka námořního demonstrátoru operačního experimentování. Vychází z plavidla Mast-13 australské technologické společnosti L3Harris.

„NavyX se bude moci díky Madfoxu zabývat četnými problémy, které souvisejí s bezpečností, novými miseni, nákladem a také úkoly, jež mohou bezposádková hladinová plavidla plnit při složitých operacích a v rámci budoucí flotily,“ řekl podle webu Navalnews.com velitel týmu Antony Crabb. „Ještě letos také dostaneme autonomní motorový nafukovací člun RIB,“ dodal.

Britské královské námořnictvo plánuje do budoucna co nejvíce robotizovat svou flotilu. Autonomními plavidly chce nahradit především minolovky, aby námořníky dál nevystavovalo nebezpečí. V lednu už oznámilo kontrakt na tři špičkové lodě, které zvládnou detekovat a odstraňovat miny bez posádky. První by měla být dodána v příštím roce.