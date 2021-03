Tesla a Toyota prý jednají o společné výrobě levných elektromobilů | E15.cz

„Pro obě firmy by obnovené partnerství znamenalo obrovský přínos,“ přidává se zpravodajský server, zaměřený na automobilový průmysl Torque News. Samotné společnosti zprávu nekomentovaly.

Tesla a Toyota podle zmiňovaných médií jednají o spolupráci už od minulého roku a rozhovory nyní vstupují do závěrečné fáze. Pokud vše dobře dopadne, Tesla by měla začít vyrábět své SUV elektromobily v továrně, patřící Toyotě. To by mělo umožnit výrazné zlevnění produkce a tím pádem i cenu hotových vozů.

Majitel Tesly a jeden z nejbohatších lidí světa Elon Musk již loni na podzim sliboval, že jeho firma uvede nejpozději v roce 2023 na trh elektromobil, který bude stát pouhých 25 tisíc dolarů, něco přes půl milionu korun. Kritici se však tehdy pozastavovali nad tím, zda bude tak výrazné stlačení ceny možné. Současný nejlevnější model Tesly stojí koncového zákazníka kolem 40 tisíc dolarů.

Muskova společnost by zároveň mohla díky partnerství s Toyotou významně zvýšit svůj podíl na japonském trhu. Tesla momentálně v této asijské zemi prodává kolem tisíce automobilů ročně. Toyotě by spolupráce měla přinést především přístup k technologiím Tesly. Automobilka by ušetřila zdroje a čas strávený na inovacích vlastních systémů.

„Někteří lidé budou možná ohledně dohody Tesly s Toyotou skeptičtí, nezapomeňme však, že Tesla v roce 2012 pomohla Toyotě s vývojem jejího modelu RAV4,“ připomíná server Torque News spolupráci firem z minulých let. Ačkoliv původní aliance obřích automobilek skončila před čtyřmi lety, Elon Musk nadále udržuje vřelé vztahy s šéfem Toyoty Akio Toyodou.

Toyota v roce 2020 prodala 9,35 milionu vozů a stala se tak největší automobilkou na světě, když po pětileté pauze předběhla německý Volkswagen. Tesla je zase mezi výrobci aut aktuálně nejhodnotnější světovou značkou.

Na investory zpráva zjevně udělala dojem. Akcie Tesly i Toyoty během středečního rána zamířily strmě vzhůru a posílily o více než tři procenta. Tesla se momentálně obchoduje za 635,62 dolaru. Akcie Toyoty stojí zhruba 8,62 japonského jenu (asi 1,73 koruny).