WTO: USA mohou uvalit cla na dovoz z EU za 7,5 miliardy dolarů | E15.cz

Světová obchodní organizace (WTO) kvůli nezákonnému subvencování evropského výrobce letadel Airbus povolila Spojeným státům uvalit cla na zboží z Evropské unie v objemu 7,5 miliardy dolarů (zhruba 177 miliard Kč) ročně. Evropská komise (EK) v reakci uvedla, že zavedení cel by bylo krátkozraké a kontraproduktivní a mohlo by způsobit újmu oběma stranám. Vyzvala, aby spory kolem subvencování výroby letadel vyřešily obě strany dohodou. Zároveň varovala, že pokud Američané cla skutečně zavedou, pak EU odpoví stejným způsobem.

Washington požadoval souhlas se zavedením cel na dovoz v roční hodnotě 11,2 miliardy dolarů. Vypracoval již předběžný seznam zboží, na které by mohl uplatnit až stoprocentní clo. Seznam zahrnuje kromě letecké techniky také například víno, kabelky nebo sýry, informovala agentura Reuters.

Spojené státy nemohou cla zavést okamžitě, protože dnešní rozhodnutí ještě musí formálně schválit výbor WTO pro řešení sporů. Podle Reuters by nejbližším možným termínem pro toto schválení mohl být 12. říjen, a to v případě, že USA využijí možnosti požádat, aby se deset dnů po zveřejnění rozhodnutí WTO konalo mimořádné zasedání výboru. Nejbližší běžné zasedání je plánováno na 28. října.

Spojené státy a Evropská unie se od roku 2004 u WTO navzájem obviňují z nelegální podpory svých výrobců letadel Boeing a Airbus. U obou stran bylo zjištěno, že v rozporu s pravidly WTO své výrobce letadel finančně podporovaly, aby jim zajistily výhodnější pozici na trhu.

Obě strany se následně začaly připravovat na případné uvalení cel, která by byla odvetou za škody vzniklé v důsledku subvencí. Plány EU na zavedení cel na americké zboží WTO ještě posuzuje, rozhodnutí se očekává začátkem příštího roku.

Cena akcií Airbusu dnes klesla o dvě procenta a uzavřela obchodování na čtyřměsíčním minimu. Americký konkurent Boeing uvedl, že Airbus by mohl zavedení cel odvrátit tím, že začne plnit požadavky WTO. „Evropa čelí clům, protože Airbus léta odmítá vyhovět rozhodnutím WTO,“ uvedla americká firma. „Dokonce ještě dnes by Airbus mohl cla zcela odvrátit, kdyby plně dostál svým závazkům. Doufáme, že to nakonec udělá,“ dodal Boeing.

Evropská unie u WTO zahájila řízení, které má prokázat, že vyhověla všem dřívějším rozhodnutím týkajícím se Airbusu. WTO ale rozhodla, že USA nemusejí se zavedením cel čekat na výsledek tohoto řízení.

Podle Evropské komise by se obě strany místo zavádění cel měly spravedlivě dohodnout. Pokud by Washington k výběru cel skutečně přistoupil, nemá EU jinou možnost než odpovědět stejným způsobem, uvedla komise ve svém dnešním sdělení.

„Měli bychom se vyhnout tomu, abychom na sebe vzájemně uvalovali cla. Způsobilo by to škodu našim ekonomikám, světovému obchodu a leteckému průmyslu,“ uvedla ještě před zveřejněním rozhodnutí WTO mluvčí Evropské komise. „Jsme připraveni spolupracovat (s USA) na spravedlivém a vyváženém řešení,“ dodala.

Společnost Airbus ve středu vyzvala k rozhovorům, které by zmírnily obchodní napětí mezi USA a EU. „Pokud se Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) rozhodne uvalit cla na dovoz letadel a dílů pro letadla, vyvolá to nejistotu a narušení nejen v leteckém průmyslu, ale také v širší globální ekonomice,“ dodala. Šéf Airbusu Guillaume Faury varoval, že zavedení amerických cel by mělo negativní dopad na americké letecké společnosti a jejich zákazníky i na trh práce ve Spojených státech.

Německá průmyslová a obchodní komora DIHK ve středu vyzvala Evropskou unii k ochraně evropských ekonomických zájmů. Dodala, že německé podniky mají po dnešním rozhodnutí WTO velké obavy z eskalace obchodního konfliktu mezi EU a USA.