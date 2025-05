Washington vyjednává s Moskvou, jak by mohlo Rusko obnovit dodávky plynu do Evropy

Američtí a ruští představitelé jednají o tom, jak by mohly Spojené státy pomoci k obnovování dodávek ruského plynu do Evropy. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené s rozhovory.

Evropa výrazně snížila odběr ruského plynu v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Evropská komise navíc tento týden představila plán, jak ukončit veškerý dovoz ruských fosilních paliv do Evropské unie.

Americký prezident Donad Trump se nyní snaží zastavit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. Podle zdrojů Reuters by k dosažení mírové dohody s Moskvou mohlo přispět, kdyby Rusko dostalo možnost zaujmout obnovenou roli na trhu s plynem v EU.

Washington by mohl pomoci Moskvě překonat politický odpor vůči obnovování dodávek ruského plynu, který ve většině Evropy panuje, píše Reuters. Podle zdrojů by si tak Washington mohl zároveň zajistit přehled a možná i určitou kontrolu nad tím, kolik ruského plynu bude do Evropy směřovat.

Některé zdroje uvedly, že dosavadní rozhovory se zabývaly možností, že američtí investoři by získali podíly v plynovodech vedoucích z Ruska do Evropy, nebo přímo v ruské plynárenské společnosti Gazprom. Americké firmy by podle zdrojů mohly kupovat plyn od Gazpromu a následně jej dodávat do Evropy.