Davos pro mladé v Praze. Na Pražském hradě vystoupí inovátoři z celého světa i Petr Pavel

Summit s podtitulem What would happen if we get it right? dává hlas nové generaci vizionářů, jejichž projekty v posledních letech ocenila globální platforma Moonshot založená v New Yorku Yemim A.D. Mezi řečníky budou například Matyáš Boháček, student Stanfordu a spolupracovník Google DeepMind, Simon Klinga, který se svou družicí odstartoval na raketě Falcon 9, nebo Klára Lorencová z českého AI startupu PromethistAI.

Chybět nebude Jan Bednář, zakladatel amerického e-commerce gigantu ShipMonk, Marek Miltner z AI Tinkerers Prague ani Petr Banda, hlas bojující proti anticiganismu a člen poradního orgánu Rady Evropy.

VIDEO:Sledujte přímý přenos Moonshot Youth Innovation Summit 2025

Zahraniční hosty zastoupí mimo jiné Dele Olojede, držitel Pulitzerovy ceny, Fred Swaniker, vlivný africký podnikatel a technologický lídr, a Yvonne Hao, ministryně ekonomického rozvoje státu Massachusetts.

Na summit naváže několikadenní Moonshot Young Leaders Camp s workshopy, debatami a mentoringem v Praze a Ostravě.

„Chceme z Česka udělat místo, kde se každý rok potkají ti nejnadějnější mladí inovátoři světa - takový Davos pro mladé. Jsme hrdí, že Moonshot se stává mostem mezi generacemi, obory i kontinenty,“ říká Yemi A.D.

Summit se koná za podpory České spořitelny, statutárního města Ostravy, Evropské unie a dalších partnerů včetně CzechInvestu a House of Lobkowicz.