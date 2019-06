Z americko-čínské obchodní války mohou těžit Francie a Německo, ukazuje analýza Barclays | E15.cz

Americký ministr obchodu Wilbur Ross v pondělí zopakoval, že je prezident Donald Trump „dokonale spokojen” s pokračováním tarifních pohybů, které USA oznámily; pokud se obě největší světové ekonomiky nedohodnou na obchodní dohodě.

Taková situace podle Barclays otevírá významným evropským ekonomikám nové možnosti na vývozním trhu. „Naše srovnání struktury Čínského dovozu ukazuje, že Francie, Německo a Velká Británie jsou nejblíž USA z hlediska skladby jejich vývozů do Číny,” vyplývá ze zprávy vedoucího ekonomického výzkumu Barclays Christiana Kellera. „Můžeme očekávat, že pokud se Čína rozhodne nakupovat jinde, tyto země na tom vydělají nejvíce,” dodává analýza.

Nový scénář Barclays předpokládá plnohodnotnou obchodní válku, v níž by USA uvalily 25procentní sazbu na „prakticky všechny čínské dovozy“, a čínská odvetná opatření, čímž by se vzájemný obchod snížil přibližně o 30 procent.

Trump si vynucuje setkání s čínským prezidentem. Pokud Si odmítne jednat, budou další cla

Čína z USA dováží především dopravní prostředky, elektroniku a chemikálie. „Předpokládáme-li, že ze snížení vývozu o 30 procent do USA budou nejvíc těžit lídři trhu v každém z těchto oborů, odhadujeme, že eurozóna by mohla zvýšit svůj vývoz do Číny o 0,1 procenta HDP, a to zejména v automobilovém, a do jisté míry i v chemickém průmyslu,“ uvádí Kellerova zpráva.

Barclays předpovídá, že na celou evropskou ekonomiku bude mít obchodní válka mezi Čínou a USA silně nepříznivý dopad. Eurozóna vzhledem ke klesajícímu výkonu průmyslu a ubývající globální důvěře podniků v ekonomiku zamíří do „průmyslové recese”, uzavírá banka.