Trump si vynucuje setkání s čínským prezidentem. Pokud Si odmítne jednat, budou další cla | E15.cz

Americký prezident Donald Trump pohrozil dalším zvýšením cel na dovoz čínského zboží do USA, pokud s ním jeho čínský protějšek Si Ťin-pching odmítne jednat na nadcházejícím summitu skupiny zemí G20 v Japonsku.

Trump řekl novinářům v Bílém domě, že nová cla by se mohla vyšplhat na 25 procent nebo i více a zasáhnou čínské zboží v hodnotě 300 miliard dolarů. „Nikdy jsme z Číny nedostali ani deset centů a teď od nich dostáváme spoustu peněz,“ prohlásil Trump.

V samostatném rozhovoru se zpravodajové CNBC Trumpa dotázali, zda budou nová cla zavedena ihned po případném odmítnutí ze strany čínského prezidenta. „Ano, budou,“ odpověděl Trump. „Ale myslím si, že (Si – pozn. red.) na jednání přijde… Pokud nedosáhneme dohody, budeme zvyšovat cla a rozšiřovat okruh zboží, kterého se týkají,“ dodal.

Trump opakovaně uvádí, že výšení cel na čínské dovozy přinese do státní pokladny miliardy dolarů. Ekonomové se ale shodují, že tyto peníze zaplatí především američtí odběratelé čínského zboží a koncoví spotřebitelé. Například podle analýzy Federální rezervní banky v New Yorku průměrná americká domácnost kvůli clům na čínské zboží utratí navíc 831 dolarů (19 tisíc korun) za rok.

A cla mohou mít i makroekonomické dopady. Pokud by Spojené státy uvalily pětadvacetiprocentní cla na všechny čínské dovozy, inflaci v USA by to v příštích 12 měsících mohlo zvýšit o půl procenta, vypočítala japonská investiční banka Nomura.