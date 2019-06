Boeing jedná o obří zakázce v Číně, zhatit ji ale může obchodní válka | E15.cz

Číňané mají zájem o letouny 787 Dreamliner i 777X, nejnovější stroje v nabídce Boeingu, jejichž vývoj ještě nebyl dokončen. Jednání se týkají především letounu 777-9, který je s cenovkou 442,2 milionu dolarů (10 miliard korun) tím vůbec nejdražším, co Boeing nabízí.

Jednání jsou zatím daleko od dokončení, přičemž hlavní komplikací je obchodní válka mezi Čínou a USA nabírající v posledních týdnech na intenzitě. Čínská strana podle některých zdrojů Bloombergu nyní čeká na pokyn vlády, zda může v diskusi s americkou firmou pokračovat.

Boeing se přitom nachází v situaci, kdy by se firmě velká objednávka hodila více než jindy. Společnost je pod tlakem kvůli celosvětové odstávce letounů 737 MAX, přičemž úřady stále nechválily Boeingem navrhované úpravy systému řízení těchto strojů. Některé aerolinky naznačují, že s návratem „MAXů“ do provozu už letos nepočítají. Hodnota případné čínské objednávky by mohla dosáhnout i více než 30 miliard dolarů v katalogových cenách. Je ovšem pravděpodobné, že Číňané by si dokázali vyjednat výraznou slevu.

Jak USA, tak Čína, již do svých sporů zatáhly konkrétní společnosti. Americký prezident Donald Trump kromě zvyšování cel zakázal americkým firmám obchodovat s čínskou technologickou společností Huawei a uvažuje o rozšíření toho zákazu na další čínské firmy. Peking pohrozil vytvořením černé listiny zahraničních firem, začal vyšetřovat americkou logistickou společnost FedEx kvůli chybnému doručování zásilek a udělil pokutu místní automobilce, v níž má podíl americký Ford, za porušování pravidel hospodářské soutěže.

Prohlédněte si fotogalerii: