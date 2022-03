Žádné rubly, žádný plyn, řekl mluvčí Kremlu | E15.cz

Pokud se v některém z čínských měst rozšíří nákaza koronaviru, je okamžitě izolováno. Toto pravidlo v Číně platí už více než dva roky. Ovšem s vysoce nakažlivou variantou omikron to znamená nepřijemné ekonomické dopady, protože není téměř možné udržovat počet nakažených na nulových hodnotách. Podle oficiálních statistik čínských úřadů se počty nově nakažených pohybují kolem pěti tisíc denně, což je nejvíce od začátku pandemie.

Čínské úřady proto zkoumají možnosti, jak zavádět lockdowny více efektivně. Zkracují například dny karantény, uzavírají pouze určité části měst nebo velkých průmyslových zón. I přes problémy, které tzv. nulová covid strategie přináší, ovšem čínská vláda od tohoto přístupu nechce odstoupit.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov se vyjádřil k možnosti zastavení dodávek ruského plynu v případě, že by za něj Evropská unie odmítla platit v rublech. „Žádná platba – žádný plyn,“ řekl Peskov americké televizi. Moskva podle něj vyčká na konečnou odpověď sedmadvacítky a poté určí další kroky. „V žádném případě se ale nehodláme chovat jako charita a poskytovat západní Evropě plyn zdarma,“ řekl podle agentury DPA Peskov.

Peskov mluvil také o tom, ze ruská invaze na Ukrajinu není důvodem pro použití jaderných zbraní. „Máme bezpečnostní koncepci, která zcela jasně říká, že pouze v případě ohrožení existence státu, v naší zemi, můžeme použít a skutečně použijeme jaderné zbraně, abychom odstranili ohrožení existence naší země,“ dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden oznámil, že Moskva bude požadovat platby za plyn v rublech od takzvaných „nikoliv přátelských zemí“. Státy skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7, na něž by se opatření mělo vztahovat, v pondělí ruský požadavek odmítly s tím, že by šlo o jednostranné porušení smluv.

Americké akcie včera posílily, k čemuž výrazně přispěl výrobce elektromobilů Tesla. Dow Jonesův index se zvýšil o 0,27 procenta a uzavřel obchodování na 34 955,89 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,71 procenta na 4575,52 bodu a index Nasdaq Composite se zvýšil dokonce o 1,31 procenta na 14 354,90 bodu.

Akcie společnosti Tesla posílily o zhruba osm procent. Reagovaly tak na zprávu, že firma hodlá na valné hromadě požádat o souhlas ke zvýšení počtu akcií, který má umožnit vyplacení dividendy v podobě nových akcií namísto hotovosti. Akcie výrobce audiovizuálních produktů Poly stouply dokonce o více než 50 procent po zprávě, že firmu koupí výrobce počítačů HP za 1,7 miliardy dolarů (zhruba 38 miliard korun).

Pod tlak se naopak dostaly akcie energetických a bankovních společností. Akcie ropného gigantu Exxon Mobil například oslabily o téměř tři procenta po prudkém poklesu cen ropy, za nímž stály obavy ze slabší poptávky v Číně.

Forcibly drafted men from Donetsk “people’s republic” complain they have been taken to fight in Sumy in northern Ukraine. “We’re cannon fodder. Many of ours have died. Others have been taken prisoner. They just threw us here and said: die.” Source https://t.co/kTUVJfpC6P pic.twitter.com/6SoCPYpWil