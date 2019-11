Zakleté místo šéfa fotbalové Premier League. Nenastoupil na něj už druhý vybraný manažer | E15.cz

Šéf mediální skupiny Guardian Pemsel rezignoval poté, co se v tisku objevily informace o jeho nevhodném chování k bývalé kolegyni.

Jednapadesátiletý Pemsel byl do funkce výkonného šéfa Premier League vybrán začátkem října a měl ji převzít v únoru. Poté, co list The Sun zveřejnil zprávy se sexuálním podtextem, které posílal bývalé kolegyni, se ženatý otec tří dětí Pemsel budoucí pozice vzdal.

"Po odhaleních v médiích v tomto týdnu a rozhovorech s Davisem Pemselem dnes Premier League přijala Davidovu rezignaci a on se tak nestane výkonným šéfem," uvedli v tiskovém prohlášení představitelé anglické nejvyšší soutěže.

Premier League bude i nadále řídit dočasný šéf Richard Masters. Funkce se ujal loni v listopadu po odchodu Richarda Scudamorea, pod jehož vedením liga zaznamenala v minulých 20 letech mimořádný ekonomický vzestup.

Jeho nástupkyní měla být původně Dinnageová, jež se ale rozhodla zůstat v televizní společnosti Discovery a koncem minulého roku oznámila, že do funkce nenastoupí. Na tom křesle snad něco je, chtělo by se říct.