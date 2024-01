Část zaměstnanců opatství Mont-Saint-Michel, jedné z nejnavštěvovanějších francouzských památek, stávkuje kvůli nevyhovujícím pracovním podmínkám. Do práce musí každé ráno zdolat 350 schodů a většinu dne tráví vestoje, často ve větru a ve velmi vlhkém prostředí. Proslavená památka totiž stojí na malém skalnatém ostrůvku u pobřeží Normandie, píše agentura AFP.

Cesta k opevněnému městečku na severozápadě Francie, které ročně navštíví tři miliony turistů, vede přes násep pravidelně zaplavovaný mořem. Stejně jako výletníci musí zaměstnanci šplhat po schodech, kvůli návaznosti na přívoz na to navíc mají jen deset minut. Vadí jim také nízké ohodnocení jejich jazykové vybavenosti a dle jejich názoru nedostatečný počet pracovníků. Žádají zlepšení pracovních podmínek a investice, které by odpovídaly vytíženosti turistické atrakce.

„Je to krásná kancelář, ale špatně vytápěná,“ poznamenává ironicky jeden z pracovníků poté, co ho několik hodin bičoval déšť. Jeden z jeho kolegů do práce chodí dál, ačkoliv dle svých slov podporuje požadavky odborů.

Ranní cesta po schodech ke klášteru, „prohlídky a práce vestoje způsobily, že máme všichni problémy s klouby v kolenou nebo kotníky,“ stěžuje si Herminia Amadorová Chaconová, která je členkou odborové organizace CGT. „Když přijedeme přívozem pro zaměstnance, tak máme jen deset minut, abychom vyšplhali na Mont-Saint-Michel a otevřeli celý areál pro veřejnost. Každý den otevíráme se zpožděním, protože to prostě není fyzicky možné,“ říká Amadorová Chaconová.

Od 26. prosince stávkuje asi čtvrtina z 55 zaměstnanců kláštera. Církevní budova na skále od té doby zkrátila otevírací dobu a někdy je otevřená, ale vstup je zdarma. Zrušené jsou i komentované prohlídky, jak se návštěvníci dozvídají na ceduli u cesty vedoucí k monumentu.

Někteří turisté jsou z nečekané uzávěry zklamaní. Mladý pár Lise a Thomas přijeli z 85 kilometrů vzdálené obce Flers, ale na horu se nedostali. „Určitě nestávkují pro nic za nic,“ komentují nepříjemnost. Solène, která přijela z Paříže s rodinou o několik hodin později, mile překvapil vstup zdarma. „Kdyby to šlo, tak ty peníze u východu dáme přímo zaměstnancům,“ říká Solène.

Opatství na přílivovém ostrově Mont-Saint-Michel na severozápadě Francie je na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Mont-Saint-Michel je žulový, osmdesát metrů vysoký ostrov, který je během odlivu obklopen tekutým pískem. Pozoruhodný přírodní úkaz, gotický klášter a další památky, z něj činí nejpopulárnější francouzskou turistickou destinaci vedle Paříže.

