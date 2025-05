Velký hráč ze Slovenska zatlačil na Sberbank. Chce zbylé miliony, než je rozpustí tamní inflace

Torzo padlé Sberbank se ocitlo pod palbou velkého věřitele. Chce co nejrychleji zpět peníze, které mu někdejší ruská banka stále dluží. Mluví tak za všechny ostatní věřitele, kteří mají v druhém kole výplat dostat dohromady částku v řádu miliard korun. Podle firmy ze Slovenska mající v zádech rakouské a německé investory není důvod pro to, aby Sberbank peníze dále zadržovala. O to více, když dlužné peníze nenesou žádný úrok. Insolvenční správkyně oponuje, že ten správný okamžik zatím nenastal. Mezi oběma stranami tak vygradoval spor, který musí řešit soud.