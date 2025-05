Jsou to jednoznačně nejvýnosnější stanoviště taxíků v Česku a vždy se o ně tvrdě bojovalo. Změnu na prvních pruzích přímo před Terminály 1 a 2 na Letišti Václava Havla Praha (LVHP) mělo přinést výběrové řízení na taxislužbu, které vyhrála digitální firma Uber. Jenže běžné poměry, na něž jsou cestující zvyklí z jiných letišť v Evropě nebo zámoří, na tom pražském stále nepanují. O zákazníky se s Uberem přetahují jiní taxikáři.

Trik, jímž Uber přichází o klienty, je jednoduchý. Stačí nabízet zájemcům o taxi klamnou pomoc podobnou té, kterou poskytují oficiální zástupci digitální platformy.

„Ne, ta k nám určitě nepatří,“ říká muž v černé vestě s logem Uberu, když dostane otázku, zda žena stojící asi patnáct metrů opodál před Terminálem 1 je jeho kolegyně. Má také černou vestu. Ale s jiným a mnohem výraznějším nápisem Official Airport Taxi.

Sledujeme, jak osloví dvojici pasažérů. Krátce komunikují a pak odcházejí mimo přednostní první pruh k asi padesát metrů vzdálenému přechodu. Jakmile tam dorazí, přijíždí černé BMW, do něhož dvojice nastoupí. Vůz má pouze žlutý taxi majáček na střeše. Zda patří k nějaké větší taxikářské flotile, není jasné.

„Prostě naháněči konkurence, ale kdo přesně nám přebírá cestující, nevíme. Tihle naháněči jsou tady už od doby, kdy oprávnění na první pruhy získal Uber,“ stěžuje si řidič auta označeném Uber Airport.

Mluvčí LVHP Denisa Hejtmánková na základě zaslaných fotografií potvrzuje, že vestu s nápisem Official Airport Taxi pracovníci letiště nenosí. „Nejedná se o naše zaměstnance,“ uvádí.

Před Terminálem 2 ve středu odpoledne „falešní naháněči“ nepracovali. Podle několika přítomných asistentů Uberu je odradila přítomnost zesílené letištní ostrahy. Její členové tam byli tři.

Jako v divokých devadesátkách, míní youtuber

Na nestandardní boj o pasažéry naposledy upozornil youtuber Janek Rubeš. Za dlouhodobý problém označil právě „naháněče“, kteří oslovují pasažéry a lákají je, aby využili služeb konkurentů Uberu. Společnost je přitom jediným oficiálním provozovatelem taxislužby na letišti. Vítězstvím v předloňském tendru na nového taxi operátora získala kontrakt na pět let. Za přednostní místa u terminálů platí vysoutěženou částku, která činí osm korun za odbaveného zákazníka. Za loňský rok uhradila platforma letišti přes 130 milionů korun. To, co se odehrává před terminály, přirovnává Rubeš k divokým devadesátým létům.

„Prostě naháněči konkurence, ale kdo přesně nám přebírá cestující, nevíme,“ říká taxikář Uber Airport. | Zdroj: Pavel Otto

„Hlavní billboard, který vidíte na letišti po vystoupení z letadla, je na jízdu Bolt (ač pokud mě paměť neklame, Liftago tohle mít nemohlo, když na letišti jezdily FIX a AAA). A ten největší bizárek – přímo před halou stojí naháněči „Official Airport Taxi“, kteří vyzobávají cestující, dostávají za to provize cash přímo před halou a tahají lidi do aut taxikářů. Ti vždy, když jsme to natočili, cestu předražili. O dva metry dál stojí pán ve vestě Uber a jen smutně kouká,“ napsal Rubeš na síti LinkedIn. Setkal se i s vyhrocenou agresí. Zakročit museli policisté.

Nemáme s tím nic společného, ohrazuje se Bolt

Konkurent Uberu, taktéž digitální firma Bolt, která má na letišti pronajatý reklamní billboard, jakékoliv nekalé postupy odmítá. „Samozřejmě s tím nemáme nic společného. Naopak, právě technologické platformy jako Bolt pomohly podobné netransparentní praktiky minimalizovat a tím zpříjemnit uživatelům tuto formu dopravy,“ upozorňuje mediální zástupce Boltu Jan Huk.

„Díky naší platformě mají jak turista, tak třeba byznysmen, kteří přiletí do Prahy, cestu z letiště pohodlnou, bez extra nákladů a konečnou cenu znají vždy před samotnou jízdou,“ dodává Huk.

Mluvčí Uberu Iwona Kruk se vyjadřuje spíš obecně. „Spolupráce s letištěm je pro nás strategická a s dosavadními výsledky jsme spokojeni. Jsme v dlouhodobém kontaktu a řešíme, jak naši službu dále posouvat, aby byla pro cestující maximálně uživatelsky přívětivá,“ ujišťuje. „To se týká i situace související s řidiči jiných taxislužeb,“ podotýká Kruk.

Na dodržování provozního řádu a slušné chování k cestujícím dohlíží zesílená ostraha letiště. | Zdroj: Pavel Otto

Uber od začátku působení na letišti odbavil 2,5 milionu cestujících, průměrná cena činí podle údajů společnosti 650 korun. Provoz Uber Airport navíc začali lidé využívat v obou směrech. Ze statistik letiště plyne, že předchozí provozovatel taxislužby realizoval 90 procent jízd z letiště a jen deset procent v opačném směru. U produktu Uber Airport se ale tento poměr změnil na 65 ku 35.

Letiště už požádalo o pomoc strážníky i policii

Státní podnik si podle Hejtmánkové uvědomuje, že jakákoli forma neférového chování vůči cestujícím je nepřijatelná. „Situaci aktivně řešíme a mrzí nás, že navzdory dřívějším opatřením se stále objevují jednotlivci, kteří zneužívají prostředí letiště ke klamavým praktikám,“ uvádí mluvčí LVHP.

Kvůli situaci před terminály se vedení firmy už obrátilo na policii. „Jednáme s městskou policií i s Policií České republiky o intenzivnější a pravidelné spolupráci v této oblasti. Situaci v prostoru letiště nelze řešit jenom z pozice provozovatele – je nutná součinnost všech relevantních složek,“ zdůrazňuje Hejtmánková.

Mezi dalšími opatřeními je nepřetržitá přítomnost pracovníka ostrahy letiště před Terminálem 2, a to v režimu 24/7. Dohlíží na dodržování provozního řádu a slušné chování vůči cestujícím.

„Připravujeme další úpravy značení uvnitř i v okolí terminálů. Cílem je zdůraznit, že jediný oficiální provozovatel taxislužby na letišti je společnost Uber,“ dodává Hejtmánková. K lepší informovanosti pasažérů využije LVHP také pravidelné hlášení letištního rozhlasu.