Jen co se trochu uklidnila obchodní válka, je na obzoru další strašák: hospodaření americké vlády a její zadlužení. Vyjednávání o federálním rozpočtu Spojených států poslalo výnosy tamních vládních dluhopisů na mnohaletá maxima. Akcie doposud prokázaly vůči dluhopisovým peripetiím odolnost. Nicméně další eskalace výnosů již akciové investory zabolí.

Třicetiletá splatnost aktuálně nese téměř 5,2 procenta, nejvíce od roku 2007. Správci peněz se začínají bát fiskální udržitelnosti v USA. Republikáni ve Sněmovně reprezentantů těsně schválili novou legislativu, která prodlouží daňové škrty, ale podstatně zvedne zadlužení. Podle konzervativních odhadů stoupne v následujících deseti letech celkový objem vládního dluhu o 3,3 bilionu dolarů.

Této znepokojivé dluhové trajektorie si všimla mimo jiné ratingová agentura Moody’s, která již v pátek snížila rating USA z nejvyššího stupně Aaa na Aa1. Přestože samotný „downgrade“ je veskrze symbolický krok, jde o důrazný vzkaz investorům, aby nebrali americkou fiskální politiku na lehkou váhu.

Vlažný zájem investorů

S ohledem na neuspokojivý výhled se nelze divit, že se správci peněz vládních bondů zbavují. Bezprostředním důvodem pro aktuální výprodeje byla i nepříliš úspěšná aukce dvacetiletých papírů. Ta poukázala na spíše vlažný zájem investorů. Primární dealeři, tedy velké banky, museli nakoupit na své vlastní knihy větší část dluhopisů, než bývá obvyklé.

Ke stresu na trhu vládních obligací přispívá i situace v Japonsku. V zemi zrychlila inflace. Poslední známý meziroční přírůstek spotřebitelských cen dosáhl 3,6 procenta a nachází se tak citelně nad dvouprocentním cílem Bank of Japan. To je po období dlouhotrvající deflace poměrně překvapivý stav, se kterým se tamní investoři teprve učí žít. Japonská centrální banka v posledním roce provádí takzvaný „tapering“ – snižuje objemy bondů, které zařazuje do svého portfolia.

Nicméně navzdory tomu, že banka dluhopisy stále nakupuje (byť v menším množství) se jejich výnosy vydaly prudce nahoru. Třicetiletá splatnost nyní nese 3,1 procenta, nejvíce v moderní historii. Bank of Japan se nachází v nezáviděníhodné pozici a musí delikátně balancovat. S ohledem na inflaci si nemůže dovolit vrátit se k předchozím gigantickým monetárním stimulům. Zároveň musí zabránit neřízenému růstu výnosů, který by vedl k nehodám a destabilizaci tamního finančního systému.

Japonští institucionální investoři patří mezi důležité kupce amerického vládního dluhu. Aktuálně však stahují prostředky z USA a umísťují je do domácích dluhopisů, jelikož nabízejí zajímavý výnos. Jinými slovy přispívají k současným výprodejům, které tlačí americké výnosy nahoru. Domácí rozpočtové trable, situace v Japonsku a stále také poměrně jestřábí postoj Fedu znamenají, že v následujících týdnech může nárůst výnosů pokračovat.

Co to znamená pro akcie?

Vztah mezi akciemi a dluhopisovými výnosy je komplikovaný. Existují epizody, kdy výnosy rostou kvůli obecné euforii. V takových případech portfolio manažeři opouštějí defenzivní bondy a nakupují rizikovější akcie. Takřka učebnicový příklad představují pohyby, které jsme na trhu viděli bezprostředně po oznámení dohody mezi USA a Čínou 12. května.

Růst výnosů, který je tažen vyššími takzvanými reálnými výnosy, což se děje, pokud se očekává lepší výkon ekonomiky, pomáhá akciím zhodnocovat. Pokud naopak výnos tlačí vzhůru inflační očekávání, mají burzy tendenci ztrácet. Prozatím se odehrál především nárůst reálných výnosů, což mnohé uklidňuje. Nicméně ani to není za všech okolností pozitivní. Pokud je nárůst reálných výnosů markantní a prudký, mají akciové indexy tendenci citelně ztrácet.

Dluhopisové výnosy tak představují pro akcie určitý rychlostní limit. Pokud klíčová desetiletá splatnost ponese více než pět procent (aktuálně nese zhruba 4,6 procenta), dočkáme se na burzách s vysokou pravděpodobností výprodejů. Co se stane na dluhopisech, na dluhopisech zkrátka nezůstane. Proto se vyplatí vývoj na tomto zdánlivě nudném trhu pečlivě sledovat a s ohledem na něj upravovat i akciové pozice.