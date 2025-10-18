Předplatné

Zásadní obrat Rakouska. Podpoří 19. balíček sankcí EU vůči Rusku kvůli Ukrajině

Rakousko podporuje trvalý tlak na Rusko a devatenáctý balíček sankcí v pondělí schválí, uvedlo rakouské ministerstvo zahraničí.

Rakousko příští týden podpoří nejnovější balíček sankcí, které se chystá uvalit Evropská unie na Rusko za jeho agresi vůči Ukrajině. S odvoláním na dnešní vyjádření rakouského ministerstva zahraničí o tom informovala agentura Reuters. Podle ní jde ze strany Vídně o zásadní obrat, čímž odpadá další překážka před hlasováním o devatenáctém balíku opatření na zasedání ministrů zahraničí zemí EU začátkem příštího týdne v Lucemburku.

Rakousko původně se všemi navrhovanými sankcemi souhlasilo, chtělo nicméně do balíčku navíc zahrnout další opatření vedoucí ke zrušení sankcí na aktiva spojená s ruským oligarchou Olegem Děripaskou, aby tak mohla být odškodněna rakouská banka Raiffeisen Bank International za pokutu, kterou má zaplatit v Rusku. S tím ale podle zdrojů ČTK nesouhlasilo 14 zemí. Pro schválení sankcí je třeba jednomyslného souhlasu všech 27 členských zemí EU.

„Rakousko podporuje trvalý tlak na Rusko a devatenáctý balíček sankcí v pondělí schválí,“ uvedlo rakouské ministerstvo zahraničí v prohlášení.

Nejasný postoj zůstává ještě v případě Slovenska, jež podmiňovalo souhlas se sankcemi kroky Evropské komise v oblasti energetiky a průmyslu, které ovšem nijak nesouvisí s obsahem balíčku. U předchozího, osmnáctého balíku slovenský premiér Robert Fico požadoval záruky Evropské komise ohledně dodávek plynu a dostal v této věci dopis od šéfky komise. Čtyři zdroje Reuters z diplomacie EU uvedly, že komise by měla v pondělí opět zaslat dopis, který se bude obavami Slovenska zabývat.

Balíček sankcí zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně zákazu dovozu ruského zkapalněného zemního plynu od 1. ledna 2027, oproti původně plánovanému lednu 2028, napsal Reuters.

