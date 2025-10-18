Zásadní obrat Rakouska. Podpoří 19. balíček sankcí EU vůči Rusku kvůli Ukrajině
Rakousko příští týden podpoří nejnovější balíček sankcí, které se chystá uvalit Evropská unie na Rusko za jeho agresi vůči Ukrajině. S odvoláním na dnešní vyjádření rakouského ministerstva zahraničí o tom informovala agentura Reuters. Podle ní jde ze strany Vídně o zásadní obrat, čímž odpadá další překážka před hlasováním o devatenáctém balíku opatření na zasedání ministrů zahraničí zemí EU začátkem příštího týdne v Lucemburku.
Rakousko původně se všemi navrhovanými sankcemi souhlasilo, chtělo nicméně do balíčku navíc zahrnout další opatření vedoucí ke zrušení sankcí na aktiva spojená s ruským oligarchou Olegem Děripaskou, aby tak mohla být odškodněna rakouská banka Raiffeisen Bank International za pokutu, kterou má zaplatit v Rusku. S tím ale podle zdrojů ČTK nesouhlasilo 14 zemí. Pro schválení sankcí je třeba jednomyslného souhlasu všech 27 členských zemí EU.
„Rakousko podporuje trvalý tlak na Rusko a devatenáctý balíček sankcí v pondělí schválí,“ uvedlo rakouské ministerstvo zahraničí v prohlášení.
Nejasný postoj zůstává ještě v případě Slovenska, jež podmiňovalo souhlas se sankcemi kroky Evropské komise v oblasti energetiky a průmyslu, které ovšem nijak nesouvisí s obsahem balíčku. U předchozího, osmnáctého balíku slovenský premiér Robert Fico požadoval záruky Evropské komise ohledně dodávek plynu a dostal v této věci dopis od šéfky komise. Čtyři zdroje Reuters z diplomacie EU uvedly, že komise by měla v pondělí opět zaslat dopis, který se bude obavami Slovenska zabývat.
Balíček sankcí zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně zákazu dovozu ruského zkapalněného zemního plynu od 1. ledna 2027, oproti původně plánovanému lednu 2028, napsal Reuters.