Schůzka Trumpa se Zelenským skončila předčasně poté, co se dva prezidenti nepohodli před novináři v Bílém domě. Trump na sociální sítě napsal, že Zelenskyj se může vrátit, až bude připraven na mír. „Vyhodnotil jsem, že prezident Zelenskyj není připraven na mír, bude-li jeho součástí Amerika,“ uvedl americký prezident v příspěvku na své sociální síti Truth Social. „Zneuctil Spojené státy americké v jejich milované Oválné pracovně. Může se vrátit, až bude připravený na mír,“ řekl Trump o ukrajinském prezidentovi. Podle CNN byla zrušena také plánovaná společná tisková konference.

Extrémně vypjaté jednání

Agentura AFP označila schůzku v Oválné pracovně za „extrémně vypjatou“. AP napsala, že Trump a Vance „sepsuli“ ukrajinského prezidenta, který usiluje o americké bezpečnostní záruky pro případ mírové dohody po třech letech ruské agrese. Reportérka deníku The New York Times (NYT) Maggie Habermanová uvedla, že tak naštvaného Trumpa na veřejnosti již dlouho neviděla.

„Buď se dohodneme, nebo končíme,“ řekl v jistém momentě Trump v odkazu na dohodu o ekonomické spolupráci, kterou měly země uzavřít. „Když skončíme, pak si to vybojujete. Nemyslím, že to bude hezké,“ citoval Trumpa list NYT. Zároveň ale podle zpravodajské společnosti BBC v jiné chvíli prohlásil, že Spojené státy by dál posílaly Ukrajině zbraně, kdyby se s Ruskem na zastavení bojů nedohodla.

„Hazardujete s třetí světovou válkou a to, co děláte, je velmi neuctivé vůči zemi, která vás podpořila mnohem více, než by podle mnoha lidí měla,“ uvedl také americký prezident. Z neúcty Zelenského nařkl také Vance, který se ukrajinského lídra zeptal, zda USA jedinkrát poděkoval za jejich pomoc. Zelenskyj to v posledních letech učinil mnohokrát.

Trump je na straně Ukrajiny i Ruska

Zelenskyj a Trump si před novináři oponovali také v tom, zda je potřeba dělat kompromisy s Moskvou a zda je Washington na straně Kyjeva. „Jsem uprostřed, jsem jak pro Ukrajinu, tak Rusko,“ citoval Trumpa list The Guardian. „Chci to vyřešit,“ pokračoval americký prezident.

Vyjádření přišla několik dní poté, co Trumpova kritika ukrajinského prezidenta prohloubila obavy, že se Washington, do Trumpova nástupu rozhodný zastánce bránící se země, přiklání na stranu Ruska v přípravách na možné ukončení ruské agrese.

Zelenskyj: Společně můžeme Putina zastavit

Zelenskyj podle BBC předtím Trumpovi řekl, že společnými silami je možné ruského prezidenta Vladimira Putina zastavit. Označil jej za zabijáka, s nímž by se neměly činit kompromisy. Trump ale krátce nato uvedl, že Kyjev bude muset jisté kompromisy přijmout, napsala agentura AFP.

VIDEO: Mezi Trumpem a Zelenským nefunguje chemie, jsou to dva kohouti. Trumpovy výkřiky na sítích nepřeceňujme, řekl analytik Bříza pořadu FLOW

Schůzku v Bílém domě vyostřil Vance

Trump a Zelenskyj při zhruba hodinovém vystoupení v Bílém domě od počátku nemluvili společnou řečí, ke konci ale jejich výměny před novináři přerostly téměř v hádku. Dva prezidenti a Vance se začali překřikovat poté, co Zelenskyj zpochybnil Vanceova slova o diplomatickém jednání Ruskem.

Po několika desítkách minut se do hovoru vložil Vance s tím, že Ukrajina se musí soustředit na diplomacii, aby ukončila „destrukci vaší země“. „O jaké diplomacii mluvíte, J. D.?“ oponoval Zelenskyj, přičemž připomínal neúspěšné mírové dohody po ruské anexi Krymu a bojích na Donbase v roce 2014. Situace pak rychle eskalovala a vedla k tomu, že Vance i Trump označili chování Zelenského za neuctivé.

Když Zelenskyj naznačil, že USA v budoucnu ucítí následky ruské agrese, přestože je od Evropy dělí „hezký oceán“, reagoval na jeho slova americký prezident. „Neříkejte nám, co ucítíme... Nejste v pozici, abyste diktoval, co ucítíme,“ říkal Trump, zatímco zvyšoval hlas. Když mu Zelenskyj oponoval, začal Trump křičet: „V tuhle chvíli nemáte karty... Zahráváte si se životy milionů lidí, zahráváte si s třetí světovou válkou... A to, co děláte, je velmi neuctivé,“ řekl.

Zelenskyj pak znovu reagoval otráveně, když mu Vance začal vytýkat, že nedostatečně vyjadřuje vděčnost za americkou pomoc. Podobně se později vyjádřil Trump, který vystoupení před novináři zakončil slovy, že záběry ze setkání budou skvělé pro televizní vysílání. Zelenskyj při odchodu novinářů z místnosti ukázal zdvižený palec, uvádí list NYT.

Zakrátko byla schůzka dvou prezidentů ukončená a Zelenskyj odjel z Bílého domu. „Nedotknuté talíře se saláty a jiné obědové prvky byly vynášeny ze zasedací místnosti kabinetu, kde se měl uskutečnit oběd Trumpa, Zelenského a jejich delegací,“ napsala agentura AP.

Zelenskyj poděkoval USA i Trumpovi za podporu

Zelenskyj po vyhrocené schůzce s Trumpem v Bílém domě poděkoval na síti X Spojeným státům za podporu. Poděkoval také prezidentovi, Kongresu a americkému lidu. Ukrajina potřebuje spravedlivý a trvalý mír, dodal.

„Díky Ameriko, díky za tvou podporu, díky za tuhle návštěvu. Děkujeme @POTUS (účet amerického prezidenta na síti X), Kongresu a americkému lidu. Ukrajina potřebuje spravedlivý a trvalý mír, a přesně na tom pracujeme,“ napsal Zelenskyj.