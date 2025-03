Zelenskyj v Bílém domě: Trump ho nazval diktátorem, teď chce podepsat klíčovou dohodu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek zamíří do Bílého domu na jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož nedávné výroky vzbudily mezi spojenci Kyjeva obavy ohledně budoucího postoje Washingtonu k ruské válce na Ukrajině. Trump navíc oznámil, že hodlá podepsat dohodu o ekonomické spolupráci mezi USA a Ukrajinou, která by se měla týkat strategických surovin včetně vzácných kovů, ropy, plynu a klíčové infrastruktury.

Zelenskyj zavítá do Bílého domu dopoledne washingtonského času (odpoledne středoevropského času), oznámil ve čtvrtek Trump. Zároveň uvedl, že obě země uzavřou „velmi důležitou dohodu“, která může být jakousi pojistkou ukrajinské bezpečnosti. Dohoda má zajistit USA podíl na ukrajinském nerostném bohatství.

Trump naznačil, že přítomnost amerických těžebních koncernů na Ukrajině bude působit jako odstrašující prostředek proti budoucím ruským útokům na Ukrajinu. „Dalo by se říci, že je to pojistka,“ řekl ve čtvrtek. „Nemyslím si, že si s námi někdo bude zahrávat, když tam budeme mít spoustu pracovníků a budeme mít co do činění se vzácnými nerosty a s dalšími věcmi, které potřebujeme pro naši zemi.“

Setkání Trumpa se Zelenským přichází po sérii jednání ve Washingtonu a v Evropě věnovaných možné cestě k míru po třech letech ruské agrese. Americký prezident výrazně vystupňoval kritiku na adresu Zelenského a mimo jiné jej nazval diktátorem, zatímco jeho vláda dala dříve najevo, že Spojené státy neposkytnou Ukrajině kýžené bezpečnostní záruky v rámci případné mírové dohody s Ruskem.

V předvečer jednání však Trump v Bílém domě prohlásil, že si ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského „velmi váží“. Na otázku BBC, zda se omluví za to, že ho nedávno nazval „diktátorem“, odpověděl, že nemůže uvěřit, že to řekl. Zelenského také označil za „velmi statečného“. Trump očekává, že setkání proběhne přátelsky, a uvedl, že jednání o dosažení míru postupuje rychle.

VIDEO: Mezi Trumpem a Zelenským nefunguje chemie, jsou to dva kohouti. Trumpovy výkřiky na sítích nepřeceňujme, tvrdí analytik Bříza ve FLOW

Právo dál bojovat

Ukrajina se ve středu dohodla se Spojenými státy na uzavření paktu, který jim zajistí podíl na jejím nerostném bohatství. Přístup k ukrajinským strategickým surovinám podle Trumpa vykompenzuje Spojeným státům pomoc, kterou dosud poskytly Kyjevu. Ukrajina zároveň získá „právo dál bojovat“, prohlásil šéf Bílého domu ve středu.

Trumpova administrativa nárok na část ukrajinského nerostného bohatství vznášela opakovaně v uplynulých týdnech. Tyto návrhy Zelenskyj odmítal. Podle pátečního prohlášení amerického ministra financí Scotta Bessenta je nynější dohoda už pevně daná a o jejím obsahu se nebude nadále vyjednávat. „Jedná se o dohodu o strategických nerostných surovinách, ropě, plynu a zařízení veřejné infrastruktury. A je to skutečně oboustranně výhodné,“ řekl Bessent.

Co dohoda obsahuje?

Nynější dohoda podle Financial Times zahrnuje společné vlastnictví investičního fondu na rozvoj ukrajinských zdrojů. Ukrajina by do něj odváděla 50 procent budoucích výnosů ze státem vlastněných nerostných surovin, ropy a plynu – a fond by pak investoval do projektů na samotné Ukrajině. Na otázku, co Ukrajina v rámci ujednání získá, Trump odpověděl: „… 350 miliard dolarů, vojenské vybavení a právo bojovat dál.“ Není jasné, jak se USA budou podílet na chodu fondu a zda USA připadne zbylých 50 procent výnosů z těžby.

Podle pracovního návrhu, který dříve unikl do médií, by se Washington nezavazoval k vojenské podpoře Ukrajiny, nýbrž by deklaroval zájem „amerického lidu“ na „svobodné, svrchované a bezpečné Ukrajině“.

Britský premiér ocenil Trumpovo odhodlání

Trump ve čtvrtek hovořil o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem i s britským premiérem Keirem Starmerem. Ten již dříve uvedl, že Spojené království je připraveno vyslat po válce na Ukrajinu vojáky v rámci mírových sil, ale pouze v případě, že USA, hlavní člen NATO, poskytnou jisté zázemí.

Na otázku, zda by USA pomohly britským mírovým silám, pokud by na ně Rusko zaútočilo, Trump odpověděl: „Britové mají neuvěřitelné vojáky, neuvěřitelnou armádu a dokážou se o sebe postarat. Ale pokud budou potřebovat pomoc, budu vždy s Brity, ano?“ Článek 5 NATO stanovuje, že členové NATO přijdou na obranu spojence, který se stane terčem útoku.

Starmer pochválil Trumpovo „osobní odhodlání nastolit mír“ na Ukrajině a řekl, že Spojené království je „připraveno nasadit boty na zemi a letadla ve vzduchu, aby podpořilo dohodu“. „Nyní se soustředíme na to, abychom dosáhli trvalého ukončení barbarské války na Ukrajině,“ řekl. Dodal však, že se nesmí jednat o mírovou dohodu, „která by odměňovala agresora nebo která by povzbuzovala režimy, jako je Írán“.