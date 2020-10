Cineworld zřejmě uzavře všechna svá kina v Americe a Británii | E15.cz

Odchod slavného návrháře

V neděli večer podlehl následkům nemoci COVID-19 japonský módní návrhář Kenzó Takada. Jednaosmdesátiletý podnikatel zemřel v nemocnici Neuilly-sur-Seine poblíž Paříže. Takada založil světoznámý luxusní módní dům Kenzo, jenž působí na trhu již padesát let a v současné době patří do francouzského koncernu LVMH. Kenzó byl také prvním Japoncem, jemuž se podařilo prorazit v Paříži, hlavním městě globálního módního průmyslu.

Ženeva má nejvyšší minimální mzdu

Švýcarský kanton Ženeva uzákonil zavedení nové minimální mzdy, která je považována za nejvyšší na světě. Sazba byla stanovena na rekordních 23 švýcarských franků, to jest přibližně 580 korun za hodinu vykonané práce. Reforma začne platit od 1. listopadu a dotkne se asi šesti procent místních zaměstnanců. Švýcarsko nemá jednotnou minimální mzdu, Ženeva se však nyní stala již čtvrtým ze 26 kantonů, co ji zavedl.

Trhy se propadly kvůli Trumpovi

Onemocnění amerického prezidenta Donalda Trumpa nákazou COVID-19 způsobilo na konci minulého týdne propad na akciových trzích. Dow Jones se snížil o 0,48 procenta a širší S&P 500 ztratil 0,96 procenta. Nasdaq Composite uzavřel ve ztrátě 2,22 procenta. Za celý uplynulý týden ale všechny tři hlavní indexy posílily a to zejména díky nadějím investorů na zavedení nových opatření na podporu zaoceánské ekonomiky. Podobná situace je na burzách v západní Evropě. Až na německý DAX všechny nejsledovanější evropské indexy mírně vzrostly.

Cineworld zavírá kina

Druhý největší kinematografický řetězec na světě Cineworld dočasně uzavře všechna svá kina ve Spojených státech a Velké Británii. Firmu trápí malé tržby a neustálé odkládání premiér velkých filmů. Uzávěra má trvat, dokud se nezmírní antikoronavirové restrikce. Korporace propustí 45 tisíc zaměstnanců. České pobočky Cineworldu by zatím měly zůstat otevřené. Akcie Cineworldu, který provozuje 536 kin v USA a 127 v Británii, v pátek poklesly o 2,52 procenta.

