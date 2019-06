Životní úroveň Rusů se vytrvale snižuje, střední třída se ztenčila o pětinu, ukázala studie | E15.cz

Ruská střední třída se od začátku hospodářské krize v Rusku v roce 2014 zmenšila téměř o pětinu. Vyplývá to ze studie moskevského finančního ústavu Alfa Bank, na kterou upozornil deník The Moscow Times. Rusové jsou nyní také opatrnější a méně se pouštějí i do podnikání.