68.–75. Zbyněk Knoll

Další ze třinácti spolumajitelů nejúspěšnější české sázkové kanceláře, jež těží z rostoucí tuzemské obliby hazardu – do kurzového sázení Češi loni vložili zhruba 145 miliard korun, o 10,5 procenta více než v roce 2023. Tento byznys ovšem loni ovlivnilo zvýšení speciální daně pro provozovatele sázkovek z 23 na 30 procent. Knoll je také majitelem Hradeckého jezdeckého klubu.

Hodnota majetku podle e15: 10 miliard korun

  • věk: 62
  • obor: sázkařský byznys
  • zdroj majetku: Tipsport

